인권위, 이한별 비상임위원 후임으로 김민문정 전 한국여성단체연합 대표 등 3명 추천

국가인권위원회가 오는 29일 임기 만료를 앞둔 이한별 비상임 인권위원 후임으로 김민문정 전 한국여성단체연합 상임대표, 박옥순 장애와인권 발바닥행동 대표, 이한결 경기우리도 대표이사를 대통령에게 추천했다.

인권위는 16일 보도자료를 내고 이같이 밝혔다. 인권위는 “세 후보자는 모두 인권위를 국제인권기준에 맞게 정상화하기 위한 의지가 확고하고 인권위의 조직과 역할에 대한 이해가 깊다”며 “(이들은) 인권위 운영에 변화를 이끌어낼 설득력과 소통 의지가 크고 변화와 혁신을 위해 시민사회와 널리 협력할 역량과 자세를 갖춘 분들”이라고 밝혔다.

인권위는 김민문정 후보자에 대해 “광범위한 연대 활동 경험을 바탕으로 시민사회와의 소통을 강화하고 인권위 역할을 확장하는데 기여할 수 있다”고 봤다. 박옥순 후보자는 “인권위원, 인권위 직원들과의 소통에 바탕을 둔 변화 의지를 구체적으로 드러냈”으며, 이한결 후보자는 “장애인 당사자이자 청년으로서 인권위의 다원성을 강화함으로써 인권위에 변화를 줄 것이라고 기대된다”며 인권위원 추천 이유를 밝혔다.

후보추천위는 위원장인 명숙 인권운동네트워크 바람 상임활동가를 포함해 7명의 위원으로 구성돼있다. 추천위는 지난달 28일부터 지난 7일까지 후보자를 공개 모집해 추천(자천)된 사람에 대해 서류 및 면접 심사를 거쳐 3명을 선발했다.

비상임위원의 활동 기간은 3년이다. 인권위법에 따라 대통령은 위원 중 결원이 생기면 그날부터 30일 내 후임자를 지명해야 한다.