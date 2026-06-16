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본문 요약

스웨덴이 외국인의 체류 자격을 판단할 때 '품행'을 심사하는 법을 도입한다.

정부는 범죄조직과 극단주의 세력을 걸러내기 위한 조치라고 설명하지만, 모호한 기준이 표현의 자유를 위축시키고 외국인 차별로 이어질 수 있다는 비판이 나온다.

로이터통신 등에 따르면 스웨덴 의회는 15일 외국인의 '품행'을 거주허가 발급·갱신 요건에 포함하는 법안을 통과시켰다.

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“품행 나쁘고 빚 많으면 추방”…스웨덴식 이민 규제 어디까지

입력 2026.06.16 17:18

  • 백민정 기자

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스웨덴이 외국인의 체류 자격을 판단할 때 ‘품행’을 심사하는 법을 도입한다. 정부는 범죄조직과 극단주의 세력을 걸러내기 위한 조치라고 설명하지만, 모호한 기준이 표현의 자유를 위축시키고 외국인 차별로 이어질 수 있다는 비판이 나온다.

“품행 나쁘면 추방”···스웨덴, 외국인 심사 강화

15일(현지시간) 스웨덴 의회가 법안 표결을 진행하고 있다. AP연합뉴스

15일(현지시간) 스웨덴 의회가 법안 표결을 진행하고 있다. AP연합뉴스

로이터통신 등에 따르면 스웨덴 의회는 15일(현지시간) 외국인의 ‘품행’을 거주허가 발급·갱신 요건에 포함하는 법안을 통과시켰다.

새 법안은 법률이나 당국의 결정을 따르지 않거나, 상당한 부채를 진 경우, 또는 부정직한 수단으로 생계를 유지하는 등 ‘비난받을 만한 행위’가 있을 때 거주허가를 거부하거나 취소할 수 있도록 규정했다. 해당 조치는 이미 발급된 체류허가에도 적용된다.

정부는 애초 범죄조직·갱단 가입, 극단주의 단체 참여, 성매매, 약물 중독 등을 ‘나쁜 품행’의 사례로 제시했다. 그러나 빈곤이나 사회적 취약성과 관련된 문제까지 체류 자격 박탈 사유로 삼는 것은 과도하다는 비판이 일면서 성매매, 구걸, 약물·알코올 의존은 최종 법안에서 제외됐다.

요한 포르셀 스웨덴 이민장관이 2023년 스톡홀름에서 열린 EU 무역 장관 회의에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

요한 포르셀 스웨덴 이민장관이 2023년 스톡홀름에서 열린 EU 무역 장관 회의에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

이번 조치는 우파 연립정부와 이를 지지하는 극우 성향의 스웨덴민주당이 추진해온 강경 이민 정책 연장선에 있다. 2022년 총선에서 이민 축소와 범죄 단속 강화를 내걸고 집권한 이들은 연정 합의문에 “나쁜 행동을 한 외국인을 추방할 수 있는 방안을 검토한다”는 내용을 담아 논란을 빚었다.

요한 포르셀 스웨덴 이민장관은 지난 3월 정부 명의로 법안을 발의하며 “옳은 일을 하기 위해 노력하지 않는 사람은 스웨덴 체류를 보장받을 수 없다”고 말했다.

“‘품행’ 기준 누가 정하나”…인권단체 “사실상 인종차별”

15일(현지시간) 스웨덴 의원이 법안에 투표하고 있다. AP연합뉴스

15일(현지시간) 스웨덴 의원이 법안에 투표하고 있다. AP연합뉴스

인권·시민단체와 법조계는 ‘품행’이라는 개념 자체가 지나치게 모호하다고 지적한다. 당국의 해석에 따라 적용 범위가 얼마든지 확대될 수 있다는 것이다. 외국인에게만 별도의 도덕적 기준을 적용한다는 비판도 나온다.

앰네스티 인터내셔널 스웨덴 지부는 이번 법안을 “인종차별적 법률”이라고 규정했다. 안나 요한손 사무총장은 “정부와 극우 세력이 출신 배경에 따라 사람들을 다르게 대우하는 제도를 만들고 있다”며 “외국인들이 정부에 비판적인 의견을 표현했다가 불이익을 받을 수 있다는 두려움 때문에 침묵하거나 시위와 사회활동 참여를 꺼리게 될 수 있다”고 말했다.

일부 법학자들은 실제 집행 과정에서 단순 시위 참여나 정치 활동이 국가 안보 위협으로 해석될 가능성을 배제하기 어렵다고 우려했다.

반면 정부와 여당은 “단순한 정치적 발언이나 의견 표명만으로 체류 자격이 박탈되지는 않을 것”이라며 “범죄와 사회질서를 위협하는 행위를 억제하기 위한 장치일 뿐”이라고 설명했다.

‘난민 포용국’에서 ‘이민 규제국’으로

2015년 9월15일 유럽 난민 위기 당시 오스트리아 국경 검문소에서 이주민들이 비엔나행 버스를 기다리고 있다. 대부분의 이주민은 스웨덴과 독일로 향했다. GettyImages/이매진스

2015년 9월15일 유럽 난민 위기 당시 오스트리아 국경 검문소에서 이주민들이 비엔나행 버스를 기다리고 있다. 대부분의 이주민은 스웨덴과 독일로 향했다. GettyImages/이매진스

한때 유럽에서 가장 개방적인 이민 정책을 펴던 스웨덴은 최근 체류 허가부터 시민권 취득까지 이민 제도 전반의 문턱을 높이고 있다. 2015년 유럽 난민 위기 당시 16만명 넘는 난민 신청자를 받아들였던 것과는 대조적이다.

이날 의회는 공무원이 미등록 이민자를 발견하면 경찰에 의무적으로 신고하도록 하는 법안도 찬성 174표, 반대 172표로 가까스로 통과시켰다. 다만 교사, 의사, 사회복지사는 신고 의무 대상에서 제외됐다.

이와 관련해 야콥 린드 말뫼대 이민연구자는 AP통신에 “국가기관이 사실상 감시와 밀고 체계의 일부가 된다는 점에서 상징적 의미가 크다”고 평가했다.

앞서 스웨덴 정부는 시민권 신청을 위한 최소 거주 기간을 기존 5년에서 8년으로 늘리고, 스웨덴어·시민교육 시험을 의무화했다. 지난 6일부터는 시민권 심사 과정에 ‘정직한 삶을 살았는지’를 평가하는 요건도 새로 도입했다.

이민에 빗장 거는 유럽···스위스·스웨덴, 반이민 정책 현실화

스위스에서 인구를 1000만명 이하로 제한하는 국민투표를 앞두고 찬성 여론이 과반을 넘었다는 조사 결과가 나왔다. 스웨덴에서는 시민권 취득 요건을 대폭 강화한 법안이 기존 신청자에게까지 소급 적용되면서 논란이 커지고 있다. 유럽 각국에서 반이민 기조가 제도화되고 있다는 분석이 나온다. 스위스에서는 다음 달 14일 2050년까지 상주 인구를 1000만명...

https://www.khan.co.kr/article/202605031627001#ENT

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