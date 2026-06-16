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영천시장 옥상서 화재...40분 만에 진화 “인명피해 없어”

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본문 요약

16일 오후 서울 서대문구 영천시장 인근 건물에서 불이 나 40분 만에 꺼졌다.

소방당국에 따르면 불은 이날 오후 2시34분쯤 영천시장 2층 옥상에서 시작됐다.

신고를 받은 소방당국은 인원 약 100명·차량 21대를 투입해 약 40분 만인 오후 3시12분 불을 껐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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영천시장 옥상서 화재...40분 만에 진화 “인명피해 없어”

입력 2026.06.16 17:29

  • 하주언 기자

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서울 서대문구 영천시장 옥상 화재 현장. 독자 제공

서울 서대문구 영천시장 옥상 화재 현장. 독자 제공

16일 오후 서울 서대문구 영천시장 인근 건물에서 불이 나 40분 만에 꺼졌다. 화재로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

소방당국에 따르면 불은 이날 오후 2시34분쯤 영천시장 2층 옥상에서 시작됐다. 신고를 받은 소방당국은 인원 약 100명·차량 21대를 투입해 약 40분 만인 오후 3시12분 불을 껐다. 이 불로 옥상에 있던 집기류 등 60m²가 탔다.

불이 났던 현장 인근의 플라스틱 천장은 열기로 녹아내린 듯한 모습이었다. 영천시장 바닥 한쪽엔 불길을 잡은 흔적인 검은 물이 고였고 입구는 매캐한 냄새로 가득 찼다. 목격자들은 영천시장 2층 옥상은 상인들이 공용으로 쓰던 공간으로 자재와 집기들이 쌓여있었다고 전했다.

화재가 발생한 영천시장 2층 옥상 인근 천장이 화재 열기로 인해 녹아내렸다. 하주언 기자

화재가 발생한 영천시장 2층 옥상 인근 천장이 화재 열기로 인해 녹아내렸다. 하주언 기자

화재 초기 직접 진압에 나섰다는 유모씨(52)는 “아직도 심장이 벌렁거린다”며 “쾅 쾅 터지는 소리가 두어번 들리더니 난생 처음 보는 검은 연기가 피어올랐다”고 말했다. 그러면서 “아내가 신고한 후 소화기를 들고 옥상에 올라갔는데 도저히 소화기로는 끌 수 없는 큰 불이었다”고 했다. 유씨는 허리를 부여잡으며 “다시 계단으로 내려갈 수도 없어 옥상에서 바로 뛰어내렸다”고 말했다.

이후 유씨는 영천시장 상인인 서일령씨(68)와 함께 매립식 소화장치를 이용해 불을 진압한 것으로 전해졌다. 서씨 아내 황성순씨(68)는 “남편이 사다리를 타고 올라가 호스로 20분 동안 불을 껐다”며 “남편 얼굴이 연기로 다 그을렸다”고 했다.

소방 관계자는 “정확한 화재 원인과 재산 피해를 조사 중”이라고 밝혔다.

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