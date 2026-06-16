“미국 못 믿겠다”···걸프국, 안보 다각화 속도내나

미국·이란 간 종전 양해각서(MOU)에 전쟁 기간 큰 피해를 입었던 중동 지역 국가들의 요구가 반영되지 않으면서 오랜 기간 이어져 온 걸프국과 미국 간 안보 협력이 흔들릴 수 있다는 분석이 나온다. 걸프 국가들이 미국 의존도를 낮추기 위해 외교·안보 다각화에 속도를 낼 것이란 관측도 제기된다.

뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 미·이란 간 종전 합의 이후 걸프 국가들 사이에서 미국의 ‘안보 우산’에 대한 의문이 확산하고 있다고 보도했다.

107일간의 미·이란 전쟁 기간 미군 기지가 있는 카타르, 아랍에미리트연합(UAE) 등 걸프국은 이란의 공격으로 군사·에너지 시설 피해를 보았다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 원유와 가스 수출도 차질을 빚었다. 걸프 국가들은 전쟁 과정에서 이란제 무인기가 미국 방공망을 뚫고, 미국이 호르무즈 해협 봉쇄에 효과적으로 대응하지 못하는 모습을 목격했다.

걸프 국가들은 전쟁 종식을 통한 역내 안정 회복을 기대했지만 이번 합의가 안보 우려를 해소하지는 못한 것으로 평가된다. 이들 국가는 버락 오바마 전 미국 대통령 시절 체결된 이란핵합의(JCPOA)가 자신들을 배제한 채 이란의 미사일 개발과 역내 대리 세력 문제를 다루지 못했다며 불만을 제기해 왔다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령의 JCPOA 탈퇴를 지지했고 이후 미국과 긴밀한 관계를 유지해왔다.

그러나 이번 합의에서도 걸프국의 목소리는 반영되지 못했다. 파리정치대학의 중동학 강사인 카림 비타르는 타임스오브이스라엘(TOI) 인터뷰에서 “이번 합의는 성급하게 이뤄졌을 뿐 아니라 이란이 2015년 합의보다 훨씬 적은 양보를 한 것으로 보인다”며 “걸프국들이 합의에 회의적인 이유가 있다”고 말했다. 걸프 국가들이 요구해 온 호르무즈 해협 재개방이 합의에 포함됐지만, 이는 전쟁 이전 상태로 복귀하는 수준에 그친다고 TOI는 평가했다.

이란 대리 세력으로 인한 역내 안보 위협도 사라지지 않았다. 영국 국제전략연구소(IISS)의 중동 정책 수석연구원 하산 알하산은 종전 합의에 레바논 내 친이란 무장 정파 헤즈볼라와 이스라엘의 교전 중단이 포함된 점을 거론하며 “이란 대리 세력이 향후 이스라엘의 추가 공격은 물론 각국 정부가 이들을 무장해제하거나 (국가 체계에) 편입하려는 시도로부터도 사실상 보호받게 됐다”고 TOI에 말했다.

영국 킹스칼리지 런던의 중동 전문가 안드레아스 크리그는 TOI 인터뷰에서 “미국의 안보 우산이 흔들리면서 걸프국들은 스스로 살아남아야 하는 상황에 놓였다”고 말했다. 영국 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동국장도 NYT에 “미국의 안보 보장은 더 이상 그들이 생각했던 것처럼 신뢰할 수 없는 상태”라고 평가했다.

알하산 수석연구원은 걸프 국가들이 “미·이란 모두에게서 압박받는 상황에 놓였다”고도 분석했다. 이란이 향후 미국과의 핵 협상 과정에서 걸프국 및 호르무즈 해협 문제를 협상 카드로 활용할 가능성이 크고, 미국 역시 이란 위협을 지렛대 삼아 걸프 국가들에 자국의 요구를 수용하도록 압박할 가능성이 크다는 것이다. 트럼프 대통령은 전날 NYT 인터뷰에서 걸프 국가들이 이란으로부터 미국의 보호를 받는 대가를 지불해야 한다고 말하기도 했다.

이 같은 상황에서 걸프국의 외교·안보 다각화 움직임은 더욱더 빨라질 것으로 전망된다. 익명을 요구한 복수의 걸프국 관계자는 자국 정부가 이미 미국에 대한 의존도를 줄이는 방안에 대해 논의했다고 NYT에 전했다.

실제 이 지역 최대 규모의 미군 기지가 있는 카타르는 지난달 이란 대표단을 초청해 동결 자금 해제 문제를 논의했다. UAE 역시 자국에 대한 공격 중단을 조건으로 이란에 동결 자금 수십억달러를 송금했다는 보도가 나왔다. 사우디아라비아는 파키스탄, 이집트, 카타르, 튀르키예와의 외교 공조를 강화하고 있다.