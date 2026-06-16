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본문 요약

잠실 개표소 봉쇄 시위가 장기화되면서 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나 핸드볼경기장에서 개최 예정이었던 공연이 장소 변경에 급히 나섰다.

오는 20~21일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나와 88잔디마당에서 개최될 예정이었던 '서울 파크 뮤직 페스티벌'은 행사를 닷새 앞둔 지난 15일 공연장 변경을 안내했다.

티켓링크 아레나에서 운영될 예정이었던 공연은 88호수수변무대와 우리금융아트홀에서 열릴 예정이다.

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잠실 개표소 봉쇄 장기화에 7월 ‘공연 대란’오나···음공협 “조속히 정상화 해달라”

입력 2026.06.16 17:30

수정 2026.06.16 17:43

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  • 서현희 기자

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20~21일 올림픽공원 핸드볼경기장 공연 장소 변경

내달 초부터 가수들 잇단 공연 예정···피해 우려

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 시민들이 국민의힘과 대한체육회 관계자들의 진입을 봉쇄하고 있다. 한수빈 기자

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에서 시민들이 국민의힘과 대한체육회 관계자들의 진입을 봉쇄하고 있다. 한수빈 기자

잠실 개표소 봉쇄 시위가 장기화되면서 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나 핸드볼경기장에서 개최 예정이었던 공연이 장소 변경에 급히 나섰다. 오는 7월에는 해당 경기장에서 공연이 대거 예정되어 있는 만큼 사건이 장기화되면 피해가 더 커질 수 있다는 분석이 나온다.

오는 20~21일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나와 88잔디마당에서 개최될 예정이었던 ‘서울 파크 뮤직 페스티벌’은 행사를 닷새 앞둔 지난 15일 공연장 변경을 안내했다. 티켓링크 아레나에서 운영될 예정이었던 공연은 88호수수변무대와 우리금융아트홀에서 열릴 예정이다. 두 개의 공연장이 세 개로 바뀌면서 공연 타임테이블도 크게 바뀌었다.

주최사 비이피씨탄젠트는 공식 SNS를 통해 “티켓링크 라이브 아레나가 장기간 봉쇄된 상태에서 관객 여러분의 안전과 원활한 공연 운영을 최우선으로 두고 현장 상황을 지속해서 검토해 왔다”며 “기존 티켓링크 라이브 아레나 스테이지는 진행이 불가함에 따라 88호수수변무대와 우리금융아트홀에서 공연을 진행하기로 결정했다”고 밝혔다. 이어 주최사는 공연장 변경으로 인한 취소는 수수료 없이 처리하겠다고 덧붙였다.

한국대중음악공연산업협회(음공협)은 16일 오후 보도자료를 통해 “관람객의 안전과 공연 업계 피해 최소화를 위해 관계 기관이 함께 힘을 모아 조속히 정상화해 달라”고 호소했다.

음공협은 “이번 사태는 체육계뿐만 아니라 올림픽공원에서 공연을 준비하는 공연 업계에도 직접적인 영향을 주고 있다”며 “공연은 당일에만 열리는 행사가 아니다. 장비를 들여오고, 무대를 세우고, 음향과 조명을 맞추고, 리허설하는 과정이 며칠 전부터 차례로 이뤄져야 한다. 하지만 지금처럼 공연장 주변 출입과 장비 반입이 원활하지 않으면 공연 준비 전체가 흔들릴 수밖에 없다”고 밝혔다.

티켓링크 라이브 아레나에는 7월 4∼5일 가수 박서진, 17∼19일 동방신기 유노윤호, 31일∼8월 2일 밴드 엔플라잉 등의 공연이 예정돼 있다.

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