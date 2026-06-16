경찰·체육단체, 봉쇄 개표소 진입 또 실패···중재 나선 장동혁도 빈손 철수

‘개표소 봉쇄 시위’가 12일째 계속되는 서울 송파구 올림픽공원 올림픽핸드볼경기장 입주 체육단체가 16일 경찰·국민의힘 의원들과 진입을 시도했지만 실패했다. 이들은 전날 “60억원 가량의 피해가 발생했다”며 공권력 투입을 호소했지만 국민의힘 의원들의 현장 중재에도 빈손으로 발걸음을 돌렸다. 앞서 이재명 대통령도 “엄중 수사 지시” 등 강경 대응 방침을 밝혔지만 경찰이 이날도 진입에 실패하면서 봉쇄는 더 장기화할 것으로 보인다.

이날 오전부터 핸드볼경기장 진입을 시도했던 체육단체 관계자들은 오후 4시쯤 진입에 실패하고 현장에서 철수했다. 오전부터 경찰과 진입에 시도했다 실패했던 이들은 오후에는 국민의힘 의원들과 함께 2시간 넘게 현장 시위대를 설득했다. 그러나 출입문에서 시위대 1명에 가로막혀 진입하지 못했다.

전날 박정보 서울경찰청장이 “(불법행위에 가담하면) 패가망신할 수 있다”고 밝히는 등 강경 대응 방침을 시사했던 경찰은 이날 오전 9시30분쯤부터 체육회 관계자와 현장 진입을 시도했다. 현장 지휘책임자인 서울 송파경찰서 형사2과장은 “업무방해죄가 성립할 수 있다”며 3차례 경고방송도 했다. 그러나 시위대에 매번 가로막히며 뒤로 물러섰다.

진입 시도 소식이 알려지자 국민의힘 의원들이 속속 현장에 도착했다. 오전 10시쯤 박준태 의원(장동혁 국민의힘 대표비서실장)이 도착했고, 이어 장 대표와 김미애 의원, 김민수 최고위원 등이 현장을 찾았다. 장 대표는 “무도한 강제진입 시도에 대해 시민과 함께 끝까지 싸워 막아내겠다”며 경기장 출입구 앞에 김 최고위원 등과 앉아 농성을 벌였다. 농성이 시작되자 경찰은 진입 시도를 중단했다.

오후 2시쯤부터 장 대표와 국민의힘 의원들은 시위대를 설득하며 체육단체 회원들과 진입 시도를 시작했다. 장 대표는 시위대 요구에 따라 2개 방송사 영상기자가 진입 현장을 생중계하기로 했다고 밝혔다. 그는 시위대에 “(시위대 요구에 따라) 전산 장비에 대해서는 일절 손을 대지 않기로 했다”며 “가지고 나오는 물품도 여러분이 보실 수 있도록 하겠다”고 했다.

그러나 한 시위 참가자가 현장을 막아서면서 국민의힘 의원들과 체육단체 회원들은 경기장 안에 들어가지 못했다. 장 대표는 시위대에 “지금 한 분이라도 문을 막으면 강제로 이 일을 진행할 의사가 없다”며 “끝까지 설득하겠지만 설득되지 않으면 (경기장 진입) 진행이 어렵다”고 했다.

그러나 계속된 설득에도 시위대는 출입구 앞에 계속 모여들며 출입 허용을 두고 다툼을 벌였다. 결국 2시간여 만인 오후 4시쯤 장 대표는 “상황이 (체육단체 물품 등을) 가지고 나올 수 있는 상황이 아니다”라며 “오늘은 체육회 관계자들이 철수하도록 조치했다”고 밝힌 뒤 자리를 떴다. 문 앞 시위대는 박수를 치며 환호했고, 일부는 자리에 남아 “증거 보전”등 구호를 외쳤다.

경찰은 체육단체 진입을 막은 시위대에 대한 수사에 착수했다고 밝혔다. 송파서 관계자는 “경찰관들이 수차례에 걸쳐 체육회에 대한 업무방해 행위는 사법처리될 수 있음을 경고·설득하였음에도 불법상황이 해소되지 않았다”며 “채증자료를 토대로, 즉시 수사에 착수해 엄정하게 사법처리할 예정”이라고 밝혔다.