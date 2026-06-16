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본문 요약

원유 수급과 경제 협력 확대를 위해 중동 순방 중인 김정관 산업통상부 장관이 마지막 국가인 아랍에미리트연합에 16일 도착했다.

김 장관은 "UAE는 불확실한 중동 정세 속에서도 한국의 자원·에너지 공급망을 굳건히 지탱해 온 핵심 파트너로, 이번 방문을 통해 양국 간 원유 수급 협력이 단순한 교역 관계를 넘어 어떠한 위기 상황에서도 작동하는 전략적 관계로 발전하였음을 확인할 수 있는 계기가 됐다"고 밝혔다.

이어 그는 "이러한 양국 간의 깊은 신뢰를 바탕으로 향후 원전 운영·정비, 제3국 공동 진출, 방호 등 원전 전주기 협력을 심화하고 주요 플랜트 인프라 분야에서도 우리 기업의 참여 기회를 확대하는 등 양국 간 전략적 협력 관계를 더욱 발전 시켜 나가겠다"고 덧붙였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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UAE 찾은 김정관 산업장관 “원유도 원전도 협력 심화”

입력 2026.06.16 18:31

  • 김경학 기자

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ADNOC과 에너지인프라부 등 방문

김정관 산업통상부 장관. 산업부 제공

김정관 산업통상부 장관. 산업부 제공

원유 수급과 경제 협력 확대를 위해 중동 순방 중인 김정관 산업통상부 장관이 마지막 국가인 아랍에미리트연합(UAE)에 16일 도착했다. 아부다비 국영 석유회사 ‘애드녹(ADNOC)’과 에너지인프라부를 방문한 김 장관은 원유 공동 비축, 원자력발전소·플랜트 등 분야에서 협력을 논의했다.

아부다비 도착 직후 찾은 애드녹에서 무사베 알 카비 업스트림 최고경영자(CEO) 등 주요 고위급 인사들을 만나 한국이 안정적으로 원유를 공급받기 위한 협력 방안을 논의했다. 또 UAE 측의 주요 관심 분야인 원유 공동 비축 협력에 대해서도 지속해서 논의해 나가기로 했다고 산업부는 전했다.

양측은 최근 UAE가 추진 중인 송유관 확장과 지하 원유 저장 시설 확대 등 호르무즈 해협 우회 공급망 구축을 위한 대규모 인프라 프로젝트에 대해 양국이 협력해 나갈 수 있는 분야에 대해서도 의견을 교환했다. 김 장관은 주요 플랜트 프로젝트에 높은 수준의 설계·시공·운영 역량을 보유한 한국 기업들이 참여할 수 있도록 UAE 측에 관심과 지원을 요청했다.

김 장관은 이어 셰리프 살림 알 올라마 UAE 에너지인프라부 차관, 모하메드 알 하마디 UAE 원자력공사(ENEC) 사장 등과 면담했다.

이날 면담에서 양측은 바라카 원전 운영의 전주기 협력 심화를 위해 진행하고 있는 핵연료의 안정적 수급, 원전 정비 협력 강화, 원전 운영의 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 적용 확대 등 추진 현황을 점검했다. 이어 바라카 원전의 성공 협력 모델을 바탕으로 글로벌 제3국 공동 진출을 위한 프레임워크 구성 등 필요한 부분에 대해 의견을 나눴다.

김 장관은 “UAE는 불확실한 중동 정세 속에서도 한국의 자원·에너지 공급망을 굳건히 지탱해 온 핵심 파트너로, 이번 방문을 통해 양국 간 원유 수급 협력이 단순한 교역 관계를 넘어 어떠한 위기 상황에서도 작동하는 전략적 관계로 발전하였음을 확인할 수 있는 계기가 됐다”고 밝혔다. 이어 그는 “이러한 양국 간의 깊은 신뢰를 바탕으로 향후 원전 운영·정비, 제3국 공동 진출, 방호 등 원전 전주기 협력을 심화하고 주요 플랜트 인프라 분야에서도 우리 기업의 참여 기회를 확대하는 등 양국 간 전략적 협력 관계를 더욱 발전 시켜 나가겠다”고 덧붙였다.

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