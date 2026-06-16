UAE 찾은 김정관 산업장관 “원유도 원전도 협력 심화”

ADNOC과 에너지인프라부 등 방문

원유 수급과 경제 협력 확대를 위해 중동 순방 중인 김정관 산업통상부 장관이 마지막 국가인 아랍에미리트연합(UAE)에 16일 도착했다. 아부다비 국영 석유회사 ‘애드녹(ADNOC)’과 에너지인프라부를 방문한 김 장관은 원유 공동 비축, 원자력발전소·플랜트 등 분야에서 협력을 논의했다.

아부다비 도착 직후 찾은 애드녹에서 무사베 알 카비 업스트림 최고경영자(CEO) 등 주요 고위급 인사들을 만나 한국이 안정적으로 원유를 공급받기 위한 협력 방안을 논의했다. 또 UAE 측의 주요 관심 분야인 원유 공동 비축 협력에 대해서도 지속해서 논의해 나가기로 했다고 산업부는 전했다.

양측은 최근 UAE가 추진 중인 송유관 확장과 지하 원유 저장 시설 확대 등 호르무즈 해협 우회 공급망 구축을 위한 대규모 인프라 프로젝트에 대해 양국이 협력해 나갈 수 있는 분야에 대해서도 의견을 교환했다. 김 장관은 주요 플랜트 프로젝트에 높은 수준의 설계·시공·운영 역량을 보유한 한국 기업들이 참여할 수 있도록 UAE 측에 관심과 지원을 요청했다.

김 장관은 이어 셰리프 살림 알 올라마 UAE 에너지인프라부 차관, 모하메드 알 하마디 UAE 원자력공사(ENEC) 사장 등과 면담했다.

이날 면담에서 양측은 바라카 원전 운영의 전주기 협력 심화를 위해 진행하고 있는 핵연료의 안정적 수급, 원전 정비 협력 강화, 원전 운영의 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 적용 확대 등 추진 현황을 점검했다. 이어 바라카 원전의 성공 협력 모델을 바탕으로 글로벌 제3국 공동 진출을 위한 프레임워크 구성 등 필요한 부분에 대해 의견을 나눴다.

김 장관은 “UAE는 불확실한 중동 정세 속에서도 한국의 자원·에너지 공급망을 굳건히 지탱해 온 핵심 파트너로, 이번 방문을 통해 양국 간 원유 수급 협력이 단순한 교역 관계를 넘어 어떠한 위기 상황에서도 작동하는 전략적 관계로 발전하였음을 확인할 수 있는 계기가 됐다”고 밝혔다. 이어 그는 “이러한 양국 간의 깊은 신뢰를 바탕으로 향후 원전 운영·정비, 제3국 공동 진출, 방호 등 원전 전주기 협력을 심화하고 주요 플랜트 인프라 분야에서도 우리 기업의 참여 기회를 확대하는 등 양국 간 전략적 협력 관계를 더욱 발전 시켜 나가겠다”고 덧붙였다.