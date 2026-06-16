“세 살배기 아이를 두고 차마 죽을 수는 없었습니다.”



지난 5월 김포서민금융통합지원센터에서 만난 30대 여성의 말이 잊히지 않는다. 결혼 전 학자금대출로 시작된 빚은 출산과 육아휴직으로 줄어든 소득, 가족 생계비 부담과 맞물리며 감당하기 어려운 수준으로 불어났다. 몸과 마음이 모두 지쳐 삶을 포기하고 싶었던 순간도 있었지만, 눈앞의 아이를 보며 끝내 버텼다고 했다. 상담을 마치고 자리에서 일어서던 그는 눈물을 훔치며 오히려 우리를 위로하듯 말했다.



“다시 한번 잘 살아볼게요!”



우리 사회에는 여전히 빚 문제를 개인의 실패나 부끄러운 일로 여기는 시선이 남아 있다. 그러나 채무는 개인의 의지나 성실함만으로 해결할 수 없는 경우가 적지 않다. 경기 침체와 실직, 사업 실패, 질병, 가족 돌봄 등 누구에게나 닥칠 수 있는 일이 순식간에 감당하기 어려운 빚으로 이어지기도 한다.



더 큰 문제는 많은 사람들이 이런 상황에서도 도움을 청하지 못한 채 홀로 고통을 견디다 극단적인 선택까지 고민한다는 점이다.



경찰통계연보에 따르면 2024년 한 해에만 4398명이 ‘경제생활 문제’를 이유로 스스로 생을 마감했다. 하루 평균 12명꼴이다. 이는 빚 문제가 단순한 돈의 문제가 아니라 생명과 직결된 사회적 위기로 이어질 수 있음을 보여준다.



빚은 사람을 숫자로만 압박하지 않는다. 연체 독촉은 불안과 수치심을 키우고, 가족에게 짐이 된다는 죄책감은 사람을 더욱 고립시킨다. 밤잠을 이루지 못하고 끼니를 거르다 보면, 미래에 대한 희망마저 서서히 잃어간다.



우리는 몸이 아프면 병원을 찾아 진단을 받고 치료계획을 세운다. 금융 문제도 다르지 않다. 병을 숨긴다고 낫지 않듯, 빚도 숨긴다고 사라지지 않는다. 통장 잔액 부족, 연체 안내 문자, 카드 돌려막기는 일상이 보내는 위험 신호다. 빚 문제로 일상이 흔들린다면 가장 먼저 해야 할 일은 혼자 견디고 자신을 탓하는 것이 아니다. 상담을 통해 현재 상황을 정확히 진단하고 해결 방안을 찾는 것이다.



안타깝게도 아직 많은 사람에게 채무상담의 문턱은 높고 낯설다. 빚이 있다는 사실을 부끄럽게 여기고, 상담을 받는 것조차 자신의 실패를 드러내는 일로 받아들이기 때문이다. 그러나 채무상담은 실패를 고백하는 자리가 아니다. 현재의 재정 상태와 생활을 진단받고, 다시 일어설 방법을 찾는 회복의 과정이다.



평범한 하루가 빚의 무게로 짓눌리고, 내일을 생각하는 일마저 두려워진다면 이제는 혼자 고민하지 말고 전문상담을 받아야 한다. 전국 50개 서민금융통합지원센터의 상담창구가 바로 그 역할을 한다. 채무조정은 물론 개인회생·파산, 정책서민금융, 고용·복지 서비스까지 한자리에서 살피며 각자의 상황에 맞는 해결 방안을 찾을 수 있다.



빚 때문에 멈춰버린 삶이 다시 움직이기 시작하는 것, 그것이 상담이 가져오는 가장 큰 변화다.



우리 사회에 전달해야 할 메시지는 분명하다. 빚 때문에 생을 포기하는 사람은 더 이상 없어야 한다는 것이다. 빚의 무게가 사람의 생명보다 무거울 수는 없다. 빚 때문에 청년의 출발이 멈추고, 가정이 무너지고, 아이의 내일이 가로막히는 비극은 이제 없어야 한다. 빚 앞에 혼자 서지 않아도 되는 사회, 그것이 지금 우리가 만들어가야 할 기본사회이다.



“잘 살아볼게요”라는 다짐이 “다시 시작하길 잘했다”는 확신으로 이어질 수 있도록 금융의 문턱은 더 낮아지고 상담의 손길은 더 가까워져야 한다. 빚 때문에 삶의 끈을 놓는 비극만큼은 이제 우리 사회가 반드시 멈춰 세워야 한다.