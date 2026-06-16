‘나’는 내려놓고…“대한민국을 더 높은 곳으로”

이강인·이한범·백승호 등 ‘가치 증명’ 무대…좋은 활약 땐 도약의 기회

황희찬 “이적 위해 잘할 생각 안 해” 손흥민 “인생 걸 만큼 중요한 경기”

유럽 큰 무대·큰 경기 경험 많아…멕시코전 ‘필승 각오’ 속 평정심 유지

‘꿈의 무대’ 월드컵은 태극전사들에게 늘 새로운 도약의 기회였다.



2002 한·일 월드컵에서 세계를 놀라게 한 뒤 네덜란드 PSV 에인트호번과 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드로 향한 박지성(45)부터 2022 카타르 월드컵 활약을 발판 삼아 덴마크 미트윌란으로 이적한 조규성(28)까지, 월드컵은 한국 선수들의 커리어를 바꾸는 무대였다. 2026 북중미 월드컵에서도 스카우트들의 시선은 홍명보호를 향하고 있다.



가장 주목받는 선수는 역시 이강인(25·파리 생제르맹)이다. 이강인은 프랑스 명문 파리 생제르맹에서 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 우승을 경험했지만, 확고한 주전이라기보다는 최고 조커에 가깝다.그는 지난 12일 조별리그 1차전 체코전에서 패스 38개를 모두 성공했다. 상대 진영에서 시도한 패스 18개를 모두 동료에게 연결했고, 드리블 돌파도 5차례 성공했다. 아기자기한 패스와 저돌적인 돌파를 주무기로 삼는 멕시코를 상대로 어떤 출중한 플레이를 보여줄지 관심이 쏠린다.



장신 공격수들이 즐비한 체코를 상대로 안정적인 수비를 펼친 센터백 이한범(24·미트윌란)도 유럽 빅리그 구단들의 관심을 받고 있다. 덴마크에서 3년간 경험을 쌓은 그는 강한 피지컬과 대인 방어 능력을 앞세워 한국 수비의 핵심으로 성장했다. EPL 리버풀을 비롯해 독일 분데스리가의 도르트문트와 라이프치히, 이탈리아 세리에A 나폴리 등이 관심을 보이는 것으로 알려졌다.



백승호(29·버밍엄 시티)와 황희찬(30·울버햄프턴)에게도 이번 월드컵은 중요한 무대다. 잉글랜드 챔피언십(2부)에서 뛰는 백승호는 체코전에서 황인범(30·페예노르트)에 이어 두 번째로 많은 63회 패스를 기록했다. 후반 32분에는 프리킥 상황에서 토마시 소우체크(웨스트햄)의 움직임을 영리하게 방해해 체코의 헤더골이 취소되는 데 결정적인 역할을 했다. 황희찬 역시 제한된 출전 시간 속에서도 특유의 돌파력과 스피드를 보여주며 존재감을 드러냈다. 황희찬은 “새로운 팀으로 이적하기 위해 잘해야 한다는 생각은 하지 않는다”며 “대표팀에서는 나 자신을 내려놓고 뛴다. 다른 선수들도 같은 마음일 것”이라고 말했다. 주장 손흥민(34·LAFC) 역시 “인생을 걸 정도로 중요한 경기들”이라며 “지금까지 노력한 것이 꽃을 피웠으면 좋겠다”고 말했다.



한국 대표팀은 멕시코와의 조별리그 2차전을 앞두고도 평정심을 유지하고 있다. 대표팀 멘털 코치인 한덕현 중앙대 정신건강의학과 교수는 “체코전을 앞두고 선수들에게 ‘첫 경기라 특별한 것이 아니다. 죽을 힘을 다하자는 게 아니라 하던 대로 하자’고 강조했다”며 “‘하던 대로’가 선수들의 주문 같은 말이 됐다”고 설명했다. 한 교수는 “선수들은 1차전 승리에 들떠 있지 않다. 개최국 멕시코가 상대지만 이미 유럽 무대에서 수많은 큰 경기를 경험했다”며 “우리 선수들이 멕시코전에서도 하던 대로만 한다면 충분히 좋은 결과를 낼 수 있다고 믿는다”고 말했다.

