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‘고려인 여성 독립운동가’ 김 알렉산드라 재조명

입력 2026.06.16 20:29

수정 2026.06.16 20:30

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일제 강점기 러시아서 항일투쟁

광주 고려인마을, 후손 발굴 나서

‘고려인 여성 독립운동가’ 김 알렉산드라 재조명

항일 무장투쟁 활동을 하다 33세에 순국한 고려인 여성 독립운동가 김 알렉산드라 선생(사진)의 삶이 다시 조명되고 있다. 광주 고려인마을은 러시아 모스크바에서 발행되는 고려신문과 함께 추진하는 ‘연해주 고려인 독립유공자 후손 발굴 및 지원사업’의 23번째 인물로 김 알렉산드라 선생을 선정했다고 16일 밝혔다.

1885년 러시아 연해주 추풍 영안평에서 태어난 김 선생은 연해주와 시베리아, 극동지역을 무대로 활동한 독립운동가다. 독립운동과 노동운동, 사회주의 운동을 결합해 항일투쟁을 벌인 여성 지도자로 평가받고 있다.

김 선생은 1914년 말부터 러시아 우랄지방 페름스크 대공장에서 통역관으로 근무하며 노동자 권익 보호에 힘썼다. 1918년에는 하바롭스크로 옮겨 극동인민위원회 외교인민위원을 맡았고, 독립운동가 이동휘 선생의 석방운동에도 나섰다.

같은 해 4월 이동휘 선생 등과 한인사회당 창립에 참여했다. 이후 보문사 운영을 지원하고 한인 청년들을 모아 한인사회당 적위군을 조직하는 등 항일 무장투쟁을 벌였다. 김 선생은 1918년 9월 일본군과 백위군에 체포돼 같은 달 16일 총살당했다. 정부는 2009년 건국훈장 애국장을 추서했다.

광주 고려인마을과 고려신문은 중앙아시아 고려인 사회를 대상으로 김 선생의 후손을 찾고 있다.

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