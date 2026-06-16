세븐틴 조슈아, 유네스코서 연설

그룹 세븐틴의 조슈아(사진)가 오는 25일(현지시간) 프랑스 파리 유네스코 본부에서 연설한다고 플레디스엔터테인먼트가 16일 밝혔다.
이번 행사는 세븐틴과 유네스코가 함께 추진한 글로벌 청년 지원 프로그램 ‘고잉 투게더-포 유스 크리에이티비티 & 웰-빙’을 알리기 위해 마련됐다.
조슈아는 전 세계 청년을 응원하는 연설을 할 예정이다.
칼레드 엘에나니 유네스코 본부 사무총장도 함께하며 유네스코 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.
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입력 2026.06.16 20:29
수정 2026.06.16 20:31펼치기/접기
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그룹 세븐틴의 조슈아(사진)가 오는 25일(현지시간) 프랑스 파리 유네스코 본부에서 연설한다고 플레디스엔터테인먼트가 16일 밝혔다.
이번 행사는 세븐틴과 유네스코가 함께 추진한 글로벌 청년 지원 프로그램 ‘고잉 투게더-포 유스 크리에이티비티 & 웰-빙’을 알리기 위해 마련됐다.
조슈아는 전 세계 청년을 응원하는 연설을 할 예정이다.
칼레드 엘에나니 유네스코 본부 사무총장도 함께하며 유네스코 공식 유튜브 채널에서 생중계된다.
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