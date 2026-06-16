하반기 출시 새 갤럭시 스마트폰, 피싱 앱 자동 차단

삼성전자, 기기 보안 고도화

삼성전자가 올해 하반기 출시되는 갤럭시 스마트폰에서 악성 앱·메시지 등 보안 위협을 사전에 탐지·차단해 이용자를 보호하는 체계를 강화하기로 했다.



삼성전자는 16일 악성 앱과 메시지 등 모바일 금융사기 위협을 사전에 차단할 수 있도록 갤럭시 기기 보안을 고도화한다고 밝혔다. 가장 대표적인 기능은 ‘피싱 앱 위험 알림’이다.



우선 앱 설치 시점에 갤럭시 스토어의 평판 데이터를 실시간으로 조회해 피싱 의심 여부를 판별하고, 악성 앱으로 확인될 경우 즉시 실행을 막는다. 이미 설치된 앱이 악성 앱으로 확인될 경우는 실행 자체를 차단하고 삭제도 유도하게 된다.



이 기능은 올 하반기 스마트폰 신제품에 탑재되는 운영체제 ‘One UI 9.0(원 UI 9.0)’에서부터 적용된다. 또 보이스피싱으로 의심되는 통화를 마친 후 몇시간 내에 설치됐거나 원격제어를 통해 강제로 깔린 앱의 경우 경고 알림을 띄워 삭제를 유도하는 기능도 도입된다.



삼성전자는 경찰청, 국립과학수사연구원, 한국인터넷진흥원(KISA)과의 협력을 기반으로 주기적인 ‘보안정책 업데이트’도 실시해오고 있다. 삼성전자는 KISA의 데이터를 바탕으로 학습한 AI를 활용해 불법 도박·대출·주식·스미싱 등 악성 메시지를 자동 분류·차단하는 기능도 적용해오고 있다. 갤럭시 S26 시리즈부터는 인공지능(AI)이 전화를 대신 받아 통화 내용을 요약해주는 온디바이스 기반 ‘통화 스크리닝’ 기능을 도입했다.

