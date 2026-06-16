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본문 요약

중동전쟁으로 인해 기름값이 오르면서 수입물가가 3개월 연속 전년 동월 대비 20% 이상 오르는 상승세를 이어갔다.

한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면, 지난 5월 기준 수입물가지수는 168.05로 전년 동월 대비 24.8% 올랐다.

수입물가지수의 전년 동월 대비 상승률은 올해 1월 -0.9%, 2월 1.6%로 별다른 차이가 없었지만, 중동전쟁이 터진 뒤 3월에 20.4%, 4월에 20.5%로 크게 올랐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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수입물가 3개월째 20%대 ↑…소비자물가 끌어올리나

입력 2026.06.16 20:43

수정 2026.06.16 20:45

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  • 조미덥 기자

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5월, 전년 동월 대비 24.8% 올라

팬데믹·우크라 전쟁 이후 ‘최고’

높은 원유 가격·환율 상승 영향

‘반도체 효과’ 수출물가 46.9% ↑

16일 부산항 신선대 부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 중동전쟁 등의 영향으로 수출입가격이 크게 상승한 것으로 나타났다. 연합뉴스

16일 부산항 신선대 부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 중동전쟁 등의 영향으로 수출입가격이 크게 상승한 것으로 나타났다. 연합뉴스

중동전쟁으로 인해 기름값이 오르면서 수입물가가 3개월 연속 전년 동월 대비 20% 이상 오르는 상승세를 이어갔다. 반도체 효과로 수출물가는 40% 넘게 올랐다.

한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면, 지난 5월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 168.05로 전년 동월(134.61) 대비 24.8% 올랐다.

수입물가지수의 전년 동월 대비 상승률은 올해 1월 -0.9%, 2월 1.6%로 별다른 차이가 없었지만, 중동전쟁이 터진 뒤 3월에 20.4%, 4월에 20.5%로 크게 올랐다. 5월의 상승률은 코로나 팬데믹과 러시아·우크라이나 전쟁이 겹친 2022년 7월(25.6%) 이후 가장 높았다.

중동전쟁으로 인해 원유 가격이 상승하면서 중동산 원유 의존도가 높은 한국의 수입물가가 직격탄을 맞았다.

품목별로 수입 원유가 72.7%, 나프타가 84.7%, 벙커C유가 73.2% 오르는 등 석유류 제품이 전체 물가의 상승을 주도했다.

두바이유는 지난달 배럴당 103.15달러로 전년 동월 대비 62% 올랐다.

원·달러 환율이 지난 5월 들어 1500원 중반대로 올라선 점도 원화 기준의 수입물가지수를 더욱 높인 것으로 분석된다.

수입물가 상승은 시차를 두고 소비자물가 상승으로 이어질 수 있다. 국가데이터처에 따르면 지난 5월 소비자물가는 1년 전보다 3.1% 상승해 2년2개월 만에 3%대로 올랐는데, 앞으로 상승폭이 더 커질 수 있다는 의미다.

다만 5월의 수입물가지수는 전월(168.5)에 비해 0.3% 내렸다. 미국과 이란의 종전 협상에 진척이 있다는 뉴스가 나오면서 국제유가가 4월보다 소폭 하락했기 때문이다.

수출물가지수는 188.58로 전년 동월(128.39) 대비 46.9% 상승했다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따라 메모리 반도체와 비철금속 등의 수요가 증가하며 수출 가격이 올랐다.

특히 5월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 208.98로, 2010년 7월(217.32) 이후 15년10개월 만에 최고치를 기록했다.

수입물가에 비해 수출물가가 어느 정도인지 보여주는 순상품교역조건지수는 작년 동월 대비 18.7% 올랐다. 수입물가도 올랐지만 수출물가의 상승폭이 더 컸다는 뜻이다.

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