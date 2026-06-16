서울 배달라이더 20명 ‘안전 지킴이’로 떴다

도로·시설 위험 요소 신속 신고

서울 도심 곳곳을 이동하는 배달라이더들이 포트홀과 지반침하 등을 감시하는 ‘안전 지킴이’가 된다.



서울시는 지난 15일 전태일기념관에서 ‘2026 서울시민 안전 지킴이’ 발대식을 열고 본격 운영에 들어간다고 16일 밝혔다. 배달라이더 20명으로 구성됐으며 오는 9월까지 4개월간 활동한다.



시 관계자는 “이들은 기동성과 현장성을 활용해 도로·시설물 위험 요소를 신속히 신고하고, 응급 상황 발생 시 초기 대응을 지원하게 된다”고 설명했다.



서울시민 안전 지킴이 사업은 2023년 시작해 지난해까지 스마트불편신고 1898건을 접수했다. 이에 따라 도로 파손, 시설물 이상 등 시민 안전과 직결된 위험 요소를 사전에 신고해 신속 대응하는 데 이바지했다는 평가를 받고 있다.



안전 지킴이는 안전 신고 절차와 응급 상황 대응 교육을 이수한 뒤 활동에 참여한다. 배달 업무 중 포트홀, 침수, 낙하물, 시설물 파손 등 사고 위험 요소를 발견하면 서울시 스마트불편신고 또는 행정안전부 안전신문고에 즉시 신고한다.



모든 신고는 위치 정보와 사진, 발생 시간 등 객관적 자료를 함께 제출하도록 했다. 응급 환자 발견 시 119 신고 및 기본 응급조치도 우선 실시한다.



서울시는 이들의 활동이 마무리되는 10월쯤 활동 보고회를 열어 우수 사례를 공유한다. 또 개선 과제를 발굴해 시민 참여형 안전 관리 체계를 지속적으로 확대할 계획이다.

