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본문 요약

대구시는 국가대표 출신인 김희선씨와 도호영씨 부부가 나란히 대구세계마스터즈 육상경기대회의 높이뛰기 종목을 신청했다고 16일 밝혔다.

한국 여자 육상선수 최초이자 유일한 올림픽 결선 진출 기록이다.

1990년 제44회 전국육상경기선수권대회에서는 193㎝를 넘어 한국기록을 갈아치웠다.

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대구 마스터즈 육상대회, 국내외 참가 신청 증가 순조

입력 2026.06.16 21:00

수정 2026.06.16 21:02

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  • 백경열 기자

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대구시는 국가대표 출신인 김희선씨(63)와 도호영씨(66) 부부가 나란히 대구세계마스터즈 육상경기대회의 높이뛰기 종목을 신청했다고 16일 밝혔다.

김씨는 선수 시절 한국신기록을 11차례나 경신하는 등 한국 여자 높이뛰기 사상 최고 선수로 평가받는다. 그는 1988년 서울 올림픽에서 한국신기록(192㎝)을 세우며 8위에 올랐다. 한국 여자 육상선수 최초이자 유일한 올림픽 결선 진출 기록이다. 1990년 제44회 전국육상경기선수권대회에서는 193㎝를 넘어 한국기록을 갈아치웠다. 이 기록은 36년이 지난 현재까지도 깨지지 않고 있다. 김씨 남편 도씨 역시 국가대표 높이뛰기 선수 출신으로, 은퇴 후 지도자로 활동하며 한국 육상 발전에 힘써왔다.

해외 참가자의 경우 사왕 잔프람(106·태국)이 투포환·창던지기·원반던지기 등 3개 종목에 참가 신청을 한 것으로 파악됐다. 대회 홍보대사인 ‘몬주익의 영웅’ 황영조 전 마라톤 국가대표를 비롯해 선수 출신과 생활체육인이 함께하는 축제 분위기가 무르익고 있다는 게 대구시 설명이다. 실제 최근 참가 신청자의 상당수가 40~60대 생활체육인인 것으로 전해졌다. 대구시는 이 같은 추세가 이어지면 참가 목표인 1만1000명을 무난히 달성할 것으로 기대한다.

이 대회는 대구시와 세계마스터즈육상연맹(WMA)이 함께 개최하는 세계 최대 규모의 마스터즈 육상대회다. 대구스타디움 일대에서 오는 8월22일부터 9월3일까지 총 34개 종목에서 선의의 경쟁을 한다.

만 35세 이상이면 누구나 참가할 수 있다. 참가 신청은 오는 23일까지 공식 누리집을 통해 가능하다.

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