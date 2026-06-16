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본문 요약

미국 정부가 중국 연계 의혹이 제기된 한국 기업에 첨단 인공지능 기술이 제공된 사실 등을 확인한 뒤 AI 기업 앤트로픽에 대한 수출 통제에 나섰다는 보도가 나왔다.

미 일간 워싱턴포스트는 15일 백악관 관계자들을 인용해 앤트로픽이 수주 전 최신 AI 모델 '미토스'의 새 버전에 대한 사전 접근 권한을 부여받을 111개 기관·기업 명단을 행정부에 제출했으며 정부는 이를 검토한 뒤 승인했다고 보도했다.

미토스는 미 정부가 국가 안보와 관련된 민감한 첨단 기술로 분류해 접근 대상을 관리해 온 AI 모델이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“미 정부, 미토스 사전사용 명단서 ‘중국 연계 의혹’ 한국 통신사 확인해”

입력 2026.06.16 21:05

수정 2026.06.16 21:08

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  • 조형국 기자

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로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

미국 정부가 중국 연계 의혹이 제기된 한국 기업에 첨단 인공지능(AI) 기술이 제공된 사실 등을 확인한 뒤 AI 기업 앤트로픽에 대한 수출 통제에 나섰다는 보도가 나왔다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 15일(현지시간) 백악관 관계자들을 인용해 앤트로픽이 수주 전 최신 AI 모델 ‘미토스’의 새 버전에 대한 사전 접근 권한을 부여받을 111개 기관·기업 명단을 행정부에 제출했으며 정부는 이를 검토한 뒤 승인했다고 보도했다.

미토스는 미 정부가 국가 안보와 관련된 민감한 첨단 기술로 분류해 접근 대상을 관리해 온 AI 모델이다.

그러나 이후 앤트로픽이 약 50개 조직에 추가로 접근 권한을 부여한 사실이 드러났고, 새로 포함된 기관들의 신원을 수일간 공개하지 않으면서 행정부 내부에서는 수출 통제 검토가 시작됐다.

당국자들에 따르면 트럼프 미 행정부는 확보한 명단을 검토하는 과정에서 중국과 연계됐다는 의혹을 받는 한국의 한 통신사(a South Korean telecommunications company)가 포함된 사실을 확인했다.

앤트로픽은 해당 한국 기업의 미토스 접근 권한을 확인 직후 신속히 취소한 것으로 알려졌다. 그러나 이를 계기로 민감한 AI 기술을 관리·보호하는 앤트로픽의 역량에 대한 행정부의 신뢰가 크게 훼손됐다고 WP는 전했다.

WP는 또 아마존이 지난주 “앤트로픽의 새 모델에서 보안상 취약점이 발견됐다”고 알린 점 또한 미 정부의 수출통제가 이뤄진 계기 중 하나로 꼽았다.

앞서 앤트로픽은 지난 12일 자사가 개발한 ‘미토스5’·‘페이블5’에 대해 미국 정부가 외국 기관이나 개인의 접근을 전면 차단하는 수출 통제 지침을 발표했다고 밝혔다. 앤트로픽은 이 지침에 따라 자사 외국인 직원을 포함해 미국 국내외 외국 국적자가 접근할 수 없게 됐다면서, 두 모델에 대해 모든 이용자의 접근을 차단했다고 알렸다.

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