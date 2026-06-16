부산서 확인된 ‘BTS 노믹스’

부산 공연 주간 외국인 소비 급증

전통시장 결제액도 약 2배 증가

숙박업 227.8% 최고 ‘팬덤 특수’

지난 주말 그룹 방탄소년단(BTS) 부산 공연 특수에 힘입어 부산을 찾은 외국인 관광객의 소비가 전통시장을 중심으로 크게 늘었다는 통계가 나왔다.



BC카드가 16일 부산지역 가맹점 매출 데이터(결제 승인 기준)를 기반으로 외국인 관광객 총 5만4700여명의 소비 데이터를 분석한 결과, 공연이 있었던 주(6월7~13일)의 결제액이 전주(5월31일~6월6일)보다 5.7% 증가한 것으로 나타났다. 1년 전보다는 73.3% 늘었다. 결제 건수는 전주 대비 38%, 전년 동기 대비 97.3% 증가했다.



지난 12~13일 BTS 월드투어 부산 공연을 보기 위해 방한한 외국인 관광객이 자국에서 카드를 발급받아 국내 BC카드 가맹점에서 결제한 경우를 분석했다. 소비가 가장 많이 늘어난 곳은 전통시장이었다. 공연 주간 외국인의 부산 전통시장 결제액은 일주일 전보다 99.8% 증가했다. 결제 건수는 16.1% 늘었다. 반면 백화점·마트 결제액은 3.1% 증가하는 데 그쳤고 결제 건수는 오히려 4.2% 줄었다.



공연장과 교통거점 인근 소비가 두드러졌다. 공연이 열린 부산 아시아드 주경기장 인근 연제구와 동래구에서 전주 대비 결제액이 각각 33.9%, 142.3% 증가했다. 결제 건수는 226.4%, 153.9% 늘었다.



교통거점 지역인 강서구(부산김해국제공항)의 결제액도 166.8%, 결제 건수는 39.7% 증가했다. 사상구(부산서부버스터미널)는 각각 782.6%, 37.1% 늘었다. 부산 대표 관광·지역상권 지역도 BTS 공연 특수를 누렸다. 해운대해수욕장과 광안대교 등 해운대구는 결제액이 5.1% 늘었고 결제 건수는 50.4% 증가했다.



전체 결제액이 가장 크게 늘어난 업종은 숙박업이었다. 공연 주간 호텔, 모텔, 민박, 게스트하우스 등 숙박업 결제액이 전주 대비 227.8% 늘었다.

