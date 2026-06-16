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미, 3000억달러 이란 재건 기금에 “한국 참여 검토”

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본문 요약

파이낸셜타임스는 15일 미국 고위 당국자의 말을 인용해 종전 협상 과정에서 대이란 제재 완화와 함께 재건기금 조성이 논의됐다고 보도했다.

미국 온라인 매체 액시오스도 "이번 MOU 합의문에 '최종 합의에 이란의 재건 및 경제개발을 위한 3000억달러 기금 설립의 최종적이고 상호 합의된 계획'이 포함된다"고 보도했다.

J D 밴스 부통령도 CBS 방송 인터뷰에서 3000억달러 재건기금에 대해 "이란이 의무를 이행한다면 접근할 수 있는 것"이라며 사실상 기금 조성 논의를 시인했다.

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미, 3000억달러 이란 재건 기금에 “한국 참여 검토”

입력 2026.06.16 21:34

수정 2026.06.16 21:54

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  • 전현진 기자

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FT, 트럼프 정부 고위직 인용 보도

유럽·일본 기업 및 걸프국들 부담

민간 기금 명목…전쟁배상금 해석

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 최종 종전 합의 시 3000억달러(약 454조원) 규모의 이란 재건기금을 한국·일본 등의 민간기업이나 걸프 연안 국가들을 통해 조성하는 계획을 논의 중인 것으로 전해졌다.

파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 미국 고위 당국자의 말을 인용해 종전 협상 과정에서 대이란 제재 완화와 함께 재건기금 조성이 논의됐다고 보도했다. 협상 내용에 밝은 관계자는 FT에 “유럽과 아시아, 한국·일본은 물론 미국 기업도 기금 참여에 관심을 갖고 있다”며 “제재가 해제된다면 기금 규모는 상당할 것”이라고 말했다.

미국 온라인 매체 액시오스도 “이번 MOU 합의문에 ‘최종 합의에 이란의 재건 및 경제개발을 위한 3000억달러 기금 설립의 최종적이고 상호 합의된 계획’이 포함된다”고 보도했다.

J D 밴스 부통령도 CBS 방송 인터뷰에서 3000억달러 재건기금에 대해 “이란이 의무를 이행한다면 접근할 수 있는 것”이라며 사실상 기금 조성 논의를 시인했다. 밴스 부통령은 재건기금의 재원과 관련해 “‘걸프 해안 연합’이 자금을 조달하는 방식”이라고 설명했다.

지난달 28일 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 행정부가 이란 전후 재건을 걸프 아랍 국가들이 떠안도록 조용히 설득해왔으며, 걸프 국가들이 이를 위한 3000억달러 규모 투자기금을 논의했다”고 전했다.

이 재건기금이 사실상의 전쟁배상금으로 해석될 수 있다는 점도 논란이다. 미국이 파괴한 이란을 재건하기 위해 세계 각국의 민간기업과 이란의 공격을 받았던 걸프 연안 국가들이 도리어 투자 명목으로 배상하는 것이 될 수 있기 때문이다. 이란 내부에선 이 기금이 전쟁 중 이란에 가해진 피해에 대한 보상을 의미한다는 주장이 제기된다.

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