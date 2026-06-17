이 대통령 “아임 소 해피”…G7 정상들과 기념촬영·트럼프와 30초 대화도

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 초청국 환영 행사에 참석해 도널드 트럼프 미국 대통령 등 정상들과 인사했다.

먼저 이 대통령은 주최국인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 환영을 받으며 행사장에 들어섰다.

마크롱 대통령이 먼저 인사를 건넸고, 이 대통령은 영어로 “I am so happy”라고 화답했다. 두 정상은 미소를 보이며 악수를 나눈 뒤 기념사진을 촬영했다.

뒤이어 환영 행사 참가국 정상들의 단체 기념사진 촬영이 진행됐다. 이 대통령은 단체 기념사진 촬영 직전 트럼프 대통령과 마주하며 약 30초 동안 대화를 나눴다. 트럼프 대통령이 밝은 표정으로 무언가를 이야기하고 이 대통령이 고개를 끄덕이는 모습이 취재진 카메라에 포착됐다.

이 대통령은 지난 12일 정상회담을 한 조르자 멜로니 이탈리아 총리와도 대화를 나눴다.

올해 G7 정상회의에는 개최국 프랑스를 포함한 G7 회원국(미국·일본·영국·독일·캐나다·이탈리아) 및 유럽연합(EU) 정상들과 한국·인도·브라질·케냐·이집트 등 5개 초청국 정상이 참석했다.

이 대통령은 이어 ‘새로운 파트너십 구축과 국제연대 재건’을 주제로 열린 G7 확대정상회의 첫 번째 세션에 참석했다.