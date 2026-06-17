이 대통령 “한·독, 경쟁 넘어 협력으로 시너지”…메르츠 총리 “10월 방한 때 또 뵙자”

이재명 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리는 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 회담을 하고 방위산업 분야 등에서 양국의 전략적 협력을 확대해 나가기로 했다.

양 정상은 중동·우크라이나 정세와 관련해 평화와 안정을 찾기 위해서는 국제사회의 지속적인 협력과 노력이 필요하다는 데에도 뜻을 같이했다.

주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙을 방문한 이 대통령과 메르츠 총리는 이날 G7 정상회의장인 에비앙 로얄호텔에서 한·독 정상회담을 했다. 두 정상은 지난해 11월 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 G7 정상회의를 계기로 회담을 한 뒤 약 7개월 만에 다시 만났다.

이 대통령은 회담에서 “독일과 대한민국은 많은 영역에서 서로 협력하고 시너지를 만들 수 있는 국가라고 생각한다”면서 “한국과 독일이 정말 이전과는 다른, 새로운 단계로 도약할 수 있도록 같이 노력하면 좋겠다”고 말했다.

메르츠 총리는 “대한민국이 독일에서 굉장히 높은 평가를 받고 있고 지금까지 협력 또한 좋게 진행되고 있다”면서 “G7과 함께 토론을 하면서 핵심 의제를 나눌 수 있어 매우 기쁘다”고 말했다.

메르츠 총리는 오는 10월 독일 경제계가 주최하는 아태비즈니스회의가 한국에서 열린다는 사실을 언급하며 “투자 협력과 교류를 확대하길 기대하며 한국을 방문할 때 또 한 번 뵐 수 있기를 바란다”고 말했다. 이에 이 대통령은 “성공적인 한국 방문이 되도록 적극 지원하겠다”고 화답했다.

양 정상은 특히 방산 분야 협력에 있어 공감대를 형성했다. 이 대통령은 “양국이 경쟁 관계를 넘어 공동 연구개발, 공동 생산, 제3국 공동 진출 등 다양한 협력 모델을 모색할 수 있을 것”이라고 했다. 메르츠 총리는 이에 공감을 표하면서 “독일도 EU 회원국 간 협력뿐 아니라 한국을 포함한 파트너국들과의 협력도 확대해 나가길 희망한다”고 말했다.

양 정상은 중동과 우크라이나 등 국제정세에 대한 의견도 교환했다.

이 대통령은 “최근 미국과 이란의 협의 타결을 계기로 호르무즈 해협의 항행 재개를 포함해 중동 지역의 안정이 조속히 회복되기를 희망한다”며 평화와 안정을 위한 국제사회의 협력을 강조했다고 청와대는 밝혔다.

메르츠 총리는 “최근 국제 원유시장과 금융시장이 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다”면서도 “중동 정세를 지속적으로 주시할 필요가 있고 우크라이나 전쟁 종식을 위한 국제사회의 지속적 노력도 필요하다”고 말했다.

청와대는 양 정상이 앞으로도 정상 차원의 긴밀한 소통을 이어가며, 경제·산업·방산·과학기술·국제안보 등 다양한 분야에서 협력을 더욱 확대하기로 했다고 밝혔다.