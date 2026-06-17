호르무즈 열려도 대기 선박 2000척···국내 원유 수급 정상화는 8월쯤에나

국적선 24척 발 묶여…병목 현상 우려 기뢰·보험 변수에 정상화 늦어져 감산·설비 차질에 원유 공급 회복 더뎌

미국과 이란이 오는 19일(현지시간) 호르무즈 해협을 60일간 개방하는 방안에 합의하기로 하면서 에너지 공급에 숨통이 트일 것이라는 기대가 나온다. 그러나 발이 묶인 선박이 2000척 가량이고 병목 현상 등을 고려하면 국내 원유 수급 정상화는 8월쯤에나 가능할 전망다. 걸프 지역의 원유 감산과 설비 차질 때문에 실제 물동량 회복까지는 수개월이 걸릴 것이라는 관측도 나온다.

해양수산부는 16일 호르무즈 해협 안쪽에 있는 국적선에 선원 1명이 추가 탑승하면서 한국 선원이 103명에서 104명으로 늘었다고 밝혔다. 이에 따라 현지에 남은 한국인 선원은 국적선 104명, 외국선 34명 등 총 138명이다.

호르무즈 해협에 발이 묶인 국적선은 24척이다. 해협 통항이 자유로워지면 이중 약 20%는 한국으로 돌아올 예정이다. 나머지 선박은 약속된 물량을 실어나르기 위해 외국 목적지로 향할 것으로 알려졌다.

현재 해협 일대에 2000여 척의 선박이 대기하고 있다. 해운업계에선 2000여척이 좁은 해역을 차례로 빠져나오는 데 상당한 시간이 소요될 것으로 관측했다. 여기에 보험사와 해운사 간 전쟁 위험 보험료 협의도 다시 해야 한다.

기뢰 제거 역시 변수로 꼽힌다. 특히 해협에 설치된 기뢰는 고정식이 아닌 부유식으로, 정확한 위치 파악이 어려워 항로 안전 확보에 시간이 걸릴 수 있다. 실제 운항 재개까지 추가 지연이 불가피한 셈이다.

한 해운업계 관계자는 “표준 항로를 이용할 경우 선박 속도에 따라 통상 18~21일이 걸리지만, 병목에 따른 정체나 항로 우회, 기상 변수까지 고려하면 운항 기간은 더 늘어날 수 있다”고 설명했다. 다른 관계자도 “보험 협의에 1~2주가 소요된 뒤 차례대로 출항이 이뤄진다는 점을 고려하면 국적선이 국내에 도착하기까지는 최소 한 달가량 걸릴 수 있다”고 말했다.

앞서 이란 통항을 허가받고 지난달 20일 해협에서 빠져나온 HMM의 원유운반선 유니버설위너호는 21일 만에 울산항에 도착했다.

걸프 지역의 원유 생산과 수출도 단기간에 정상화되기는 어려울 전망이다. 주요 수출길이 막히자 쿠웨이트와 이라크는 일일 석유 생산량을 200여만 배럴 감산했다. 정제·유통 설비 역시 부분적으로 가동이 중단된 상태다.

에너지경제연구원은 지난달 ‘호르무즈해협 봉쇄 장기화에 따른 국제유가·천연가스 도입 가격 전망’ 보고서에서 6월 중 해협 봉쇄가 풀리더라도 설비 재가동과 대기 물량 공급, 기뢰 제거 등 요인으로 공급 지연이 이어질 것으로 분석했다. 연구진은 “이러한 요인이 점진적으로 해소되면서 8월 이후 정상적인 통항이 가능해지고, 국제유가도 하향 안정세를 보일 것”으로 전망했다.

해수부는 호르무즈 해협 대신 홍해를 통한 우회 운송을 지속할지 여부를 미·이란 간 합의 내용과 현지 안보 상황 등까지 종합적으로 고려해 결정하겠다는 입장이다. 현재까지 사우디아라비아 서쪽 얀부항에서 원유를 수급받은 우회 선박 4척이 국내에 도착했으며, 5척이 추가로 원유를 운반 중이다.