역시 음바페, 멀티골 쾅! 쾅!…우승후보 프랑스, 세네갈 3-1 완파

‘아트 사커’ 프랑스가 킬리안 음바페의 득점에 힘입어 세네갈에 승리했다.

프랑스는 17일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지에 있는 메트라이프 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전 세네갈과 맞대결에서 3-1로 승리했다.

프랑스는 이번 결과로 승점 3점을 확보해 조 1위로 기분 좋게 월드컵을 시작했다. 반대로 세네갈은 승점을 얻지 못해 조 최하위(4위)를 기록했다.

프랑스는 이번 대회 우승 후보 중 하나로 불리는 만큼, 이번 경기 우세가 점쳐졌다. 그러나 경기 초반 세네갈이 활발한 움직임으로 프랑스의 골문을 노렸다.

프랑스는 공 소유권을 가져와도 상대 골문까지 쉽게 운반하지 못했다. 간판 공격수 킬리안 음바페의 침투를 적극 활용해 스루패스로 공을 여러번 넘겨줬지만, 음바페의 퍼스트 터치에서 연속으로 실수가 나와 위협적인 정면까지 연결되지 않았다.

프랑스에 기대했던 장면이 오히려 세네갈 공격에서 나왔다. 전반 25분 세네갈이 전방에서 침투하는 니콜라 젝슨에게 스루패스로 공이 넘어왔다.

잭슨은 박스 안까지 드리블로 전진 후 침착하게 왼발로 슈팅했다. 공은 골대를 맞고 프랑스의 마이크 메냥 골키퍼를 다시 맞고 라인 밖으로 나갔다.

전반 40분, 프랑스는 점유율을 61%로 공을 더 많이 잡았다. 그러나 유효 슈팅은 0개였다. 세네갈은 점유율도 밀렸고 유효 슈팅도 1개에 불과했지만, 전력이 더 좋은 팀을 상대로 만족스러운 경기력을 보여줬다.

전반 추가시간 6분 세네갈의 디오 마네가 드리블로 측면 수비를 완전히 무너뜨린 후 페널티 박스 중앙으로 패스했다. 이스마일라 사르가 슈팅으로 연결했지만 골문 상단으로 넘어갔다. 이후 양 팀 득점 없이 전반전 0-0으로 종료됐다.

후반전이 시작됐다. 프랑스는 전반 경기력을 만회하기 위해 바쁘게 움직였다.

후반 3분 다요 우파메카노의 패스를 받은 데지레 두에가 세네갈의 페널티 박스 앞에서 강력한 슈팅을 시도했지만, 빗나갔다. 이어 후반 8분 마이클 올리세가 박스 안에서 왼발 슈팅이 메냥의 선방에 막혔다. 또 후반 12분 이번엔 음바페가 박스 안에서 기회를 잡아 슈팅했다. 이것도 메냥의 긴 다리에 차단됐다.

프랑스는 전반과 달라진 경기력을 보여줬다. 공을 점유하고 빈틈을 노렸다. 세네갈은 전반에는 공격을 여러 번 시도하며 상대를 압박했지만, 후반에는 프랑스의 공격을 수비하기 바다.

결국 프랑스가 선취골을 터트렸다. 후반 21분 프랑스가 우측면을 통해 공격을 전개했다. 올리세가 박스 안에 있는 음바페를 보고 크로스를 올렸다. 음바페는 감각적인 논스톱 슈팅으로 세네갈의 골망을 흔들었다.

세네갈은 실점 직후 잭슨이 프랑스의 골망을 흔들었지만, 오프사이드 반칙으로 득점이 인정되지 않았다. 이어 후반 30분 교체 카드도 두 장 사용해서 반전을 노렸지만, 경기 흐름이 크게 변하진 않았다.

오히려 프랑스가 다시 득점을 터트렸다.후반 37분 아드리앙 라비오가 최전방에서 쇄도하는 브래들리 바르콜라를 보고 스루패스로 공을 넘겨줬고 골키퍼와 1대 1 기회가 만들어졌다. 바르콜라는 박스 안에서 침착하게 칩샷을 시도해 추가 득점에 성공했다.