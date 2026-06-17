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할머니 반지인 줄 알았는데…요즘 MZ가 찾는다는 ‘옥 반지’

입력 2026.06.17 07:00

수정 2026.06.17 07:01

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한때 중장년층의 상징으로 여겨졌던 옥 반지가 젊은 세대 사이에서 개성을 드러내는 레트로 패션 아이템으로 재조명받으며 인기를 끌고 있다. 뉴스이미지 사진 크게보기

한때 중장년층의 상징으로 여겨졌던 옥 반지가 젊은 세대 사이에서 개성을 드러내는 레트로 패션 아이템으로 재조명받으며 인기를 끌고 있다. 뉴스이미지

한때 중장년층의 전유물로 여겨졌던 옥 장신구가 젊은 세대 사이에서 새로운 패션 아이템으로 주목받고 있다.

최근 SNS에는 옥 반지 착용 사진과 구매 후기가 잇따라 올라오고 있다. 주얼리 업계에서도 20~30대 고객의 옥 제품 문의가 늘고 있다는 반응이 나온다. 과거에는 다소 촌스럽고 올드한 이미지로 인식됐던 옥이 오히려 젊은 세대에게는 신선한 소재로 받아들여지고 있다는 분석이다.

패션업계는 이를 ‘재해석 소비’ 현상으로 해석한다. 과거 세대의 문화와 물건을 새로운 감각으로 소비하는 경향은 필름카메라, LP 음반, 고가구 등에서도 나타난 바 있다. 옥 반지 역시 전통적인 상징성보다 디자인과 개성을 드러내는 패션 아이템으로 소비되는 사례가 늘고 있다는 것이다.

가격 경쟁력도 인기 요인으로 꼽힌다. 최근 금 가격이 상승세를 이어가면서 금반지 등 귀금속 액세서리에 대한 소비자 부담이 커졌다. 이에 따라 비교적 낮은 가격으로 구매할 수 있는 옥 반지가 대안으로 주목받고 있다는 분석이 나온다.

최근 사회관계망서비스에서는 옥 반지 착용 사진과 구매 후기가 잇따르고, 일부 오프라인 매장에서는 20~30대 고객 비중이 눈에 띄게 늘었다.

최근 사회관계망서비스에서는 옥 반지 착용 사진과 구매 후기가 잇따르고, 일부 오프라인 매장에서는 20~30대 고객 비중이 눈에 띄게 늘었다.

유명인의 영향도 적지 않다. 그룹 BTS 멤버 김태형(뷔)와 배우 임지연 등이 옥 장신구를 착용한 모습이 온라인에서 화제가 되면서 관련 관심도 높아졌다.

국내 한 주얼리 업계 관계자는 “옥이 가진 전통적인 이미지가 젊은 소비자들에게는 오히려 새롭고 개성 있는 요소로 받아들여지고 있다”며 “획일적인 브랜드 소비보다 자신의 취향을 드러낼 수 있는 아이템을 찾는 흐름과 맞물린 결과”라고 말했다.

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