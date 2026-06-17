반도체 차익실현에도 ‘스페이스X’는 급등···아마존 꺾고 세계 시총 5위 등극

미국과 이란의 종전 협상 타결로 급등세를 이어온 반도체의 상승세가 꺾이며 뉴욕증시가 혼조세로 마감했지만, 스페이스X는 3거래일 연속 강세를 이어갔다.

16일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 328.64포인트(0.64%) 오른 5만1999.67에 거래를 마치며 사상 최고치를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 42.94포인트(-0.57%) 내린 7511.35에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 307.60포인트(-1.15%) 내린 2만6376.34에 각각 마감하며 부진한 흐름을 보였다.

반도체의 차익실현 움직임이 나타나면서 기술주가 부진했다. 전날 10% 넘게 급등했던 메모리반도체 제조사 마이크론이 6.22% 급락했다. 샌디스크(-5.52%), 인텔(-8.45%), 마벨(-9.92%), AMD(-7.30%) 등 최근 랠리를 이어온 반도체 업체들도 큰 폭으로 하락했다.

반면, 지난주 상장한 스페이스X는 4.83% 오르며 상장 후 3거래일 연속 강세를 이어갔다. 스페이스X는 이날 상승으로 시가총액이 2조6000억 달러대까지 올라 아마존을 제치고 글로벌 시총 5위로 올라섰다. 장중 한때는 시총이 마이크로소프트를 넘어서기도 했다.

시장에선 17일 발표되는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC)를 주목하고 있다. 케빈 워시 신임 연준 의장 취임 후 첫 FOMC에서 기준금리가 동결될 것이란 전망이 우세하다.

시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 오는 12월까지 연준이 금리를 동결할 확률을 40%, 한 차례 이상 인상할 확률을 60%로 반영했다.