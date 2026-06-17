‘국민서학주’ 테슬라 궤보 잇는 스페이스X?···서학개미 ‘스페이스X’ 상장 당일 1조원 ‘풀매수’

미국 증시에 투자하는 개인 투자자(서학개미)들이 스페이스X 상장 당일 하루만에 1조원 넘게 주식을 사들인 것으로 집계됐다.

17일 금융투자업계에 따르면 자기자본 상위 10대 증권사와 토스증권 등 11개 증권사를 통해 개인 투자자가 12일(현지시간) 스페이스X를 순매수한 금액은 1조2346억원(8억850달러·환율 1527원 기준)이었다. 스페이스X 상장 당일 서학개미들이 1조원의 뭉칫돈을 들고 적극 투자에 나선 것이다.

서학개미가 미 증시 단일 상장 종목에 대해 하루에 1조원 이상 매수에 나서는 것은 이례적인 일이다. 스페이스X 상장 전 서학개미가 하루에 가장 많이 매수한 종목은 지난 4일 ‘SOXL(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)’이었다. SOXL은 미국 필라델피아 반도체지수 상승에 3배를 베팅하는 상품으로 하루 순매수는 5억1422만달러(7852억원)이었다.

론 머스크 최고경영자(CEO)로 있는 테슬라는 국내 서학개미 보유액 1~2위를 기록할 정도로 인기가 많은데, 마찬가지로 CEO로 재직하는 스페이스X에 대해서도 투자자의 관심이 쏠린 것으로 풀이된다.

스페이스X 공모가는 135달러로 상장 당일 150달러에서 거래를 시작해 장중 176달러까지 치솟았다가 19.3% 오른 161.11달러에 마감했다. 종가 기준으로 환산할 때 서학개미들은 스페이스X 주식을 500만주가량 매수한 것으로 추정된다. 여타 국내 중소형 증권사를 통한 매수액을 합치면 실제 순매수 금액은 1조3000억원을 웃돌 것으로 예상된다.

스페이스X는 상장 둘째 날인 15일(현지시간)에도 19.6% 급등 마감한 만큼 서학개미들의 이틀간 순매수액은 이보다 더 클 전망이다.

한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 서학 개미들은 스페이스X가 상장되기 전까지 최근 한 달 동안에는 스페이스X를 담을 ETF인 ‘테마 스페이스 이노베이터스(Tema Space Innovators·NASA)를 3억1654만달러어치 순매수하기도 했다.