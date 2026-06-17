국힘 오늘 장동혁 참석하는 의총에서 장동혁 거취·선거 소청 논의

국민의힘이 17일 국회에서 의원총회를 열고 장동혁 대표의 거취와 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 선거 소청 문제에 대해 논의한다.

정점식 원내대표는 이날 오후 2시 국회에서 의원총회를 연다고 당 소속 의원들에게 공지하며 전원 참석을 당부했다.

앞서 국민의힘은 오는 18일로 예정된 국회 본회의에 앞서 의원총회를 열 예정이었으나 하루 앞당겨 의원총회를 열기로 했다. 국민의힘 소장파 의원 모임인 대안과 미래가 투표용지 부족 사태에 대한 당 지도부의 선거소청·재선거 주장과 관련해 의총 소집을 요구하면서다.

이번 의총에서는 장 대표의 거취 문제도 논의될 수 있다. 이 경우 당권파와 당내 친한계·소장파의 충돌은 불가피할 것으로 보인다. 대안과 미래는 앞서 6·3 지방선거 결과와 관련해 장 대표의 거취 논의를 위한 의총 소집도 요구한 바 있다.

장 대표도 이날 의총에 참석한다. 앞서 장 대표는 6·3 지방선거 직후인 지난 4일과 5일 열린 의총에 불참했다. 지난 10일 열린 원내대표 선출을 위한 의총에는 지방선거 이후 처음으로 의총에 참석했으나 별다른 발언을 하지 않았다.