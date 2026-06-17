트럼프 행정부 앤스로픽 제재, 미 사이버 방어 약화 우려···보안 전문가 150명 서한

미국 정부의 앤트로픽 제한 조치가 오히려 미국의 사이버 보안 역량을 약화할 수 있다는 우려가 나왔다.

미국 매체 액시오스는 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부의 앤트로픽 인공지능(AI) 모델 접근 제한 조치가 미국의 사이버 방어 역량을 오히려 약화시킬 수 있다는 우려가 보안 전문가들 사이에서 확산되고 있다고 보도했다.

알렉스 스타모스 전 페이스북 보안 책임자는 보안 전문가 약 150명이 서명한 공개서한을 주도해 트럼프 행정부에 앤트로픽의 ‘페이블 5’와 ‘미토스 5’ 접근 제한 조치를 철회할 것을 촉구했다. 스타모스는 액시오스에 “정부가 미국 AI 모델은 방어적 보안 연구에 활용할 수 없다는 선례를 세웠다”고 밝혔다.

액시오스에 따르면, 이번 갈등은 앤드루 제이시 아마존 최고경영자(CEO)가 미토스 모델의 보안 우려를 제기하고 중국의 접근 가능성이 거론한 데서 비롯됐다. 아마존 측이 제기한 우려의 핵심은 페이블 모델에서 발견된 ‘탈옥(jailbreak)’ 가능성 때문이다. 앤트로픽은 보안 취약점을 발견하는 미토스의 강력한 기능에 제약을 걸어둔 페이블 모델을 공개했닥, 이 제약을 우회할 수 있는 방식이 발견돼 미국 정부가 사용을 중지시켰다.

케이티 무수리스 루타 시큐리티 CEO는 아마존의 문제 제기가 모델의 대규모 악용과는 거리가 멀며, 방어적 보안 작업을 지원하기 위해 설계된 프롬프트에 관한 것이었다고 밝혔다. 무수리스는 엑스에 “이것이 행정부의 최선의 판단이라면 어떤 새로운 프런티어 모델도 개발하거나 출시할 수 없을 것”이라고 경고했다.

스타모스는 “이는 내가 알던 미국보다 중국에 가깝다. 개인적으로 미국의 역동성에 대한 심각한 위협으로 본다”고 말했다.