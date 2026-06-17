기름값 내려가나?···국제유가 급락, 석달만에 80달러 아래로

미국과 이란의 종전 협상 타결 기대감이 커지면서 국제유가가 석달만에 최저 수준을 기록했다.

이날 ICE선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 78.96달러로 전날보다 5.1% 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 76.05달러로 전 거래일보다 5.8% 급락했다.

브렌트유 선물이 배럴당 80달러 아래로 떨어진 것은 지난 2월 28일 개전 직후 첫 거래일이었던 지난 3월 2일 이후 3개월여 만이다. 미국과 이스라엘이 이란을 공습하기 직전 마지막 거래일이었던 2월 27일 브렌트유는 배럴당 72.48달러, WTI는 배럴당 67.02달러에 각각 마감했다.

전쟁 이전과 비교하면 브렌트유는 9%, WTI는 13% 오른 수준이다. 국제 유가는 미국과 이란 간 종전 합의 타결이 임박한 지난 11일 이후 4거래일 연속 급락세를 이어가고 있다.

이날 유가는 미국이 이란과의 종전 합의 서명 직후 이란산 석유 판매에 대한 제재 면제를 즉시 발효하기로 했다는 소식이 전해지면서 낙폭을 키웠다.

미 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미국은 오는 19일로 예정된 종전 양해각서(MOU)의 정식 서명이 이뤄진 뒤 이란이 석유 및 석유정제품을 판매할 수 있도록 기존 제재를 일시 면제할 예정이다.