창간 80주년 경향신문

늘어나는 ‘빚투’ 대응해 돈빌리는 증권사···1분기 금융보험업 대출 180조원 ‘역대 최대’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금이 180조원을 기록해 역대 최대치를 기록했다.

반도체를 중심으로 증시가 호조를 보이며 '빚투' 수요가 크게 늘자 증권사들이 대출을 통해 자금조달에 나선 것으로 풀이된다.

17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금은 180조4891억원으로 관련 통계집계가 시작된 2008년 이래 최대치를 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

늘어나는 ‘빚투’ 대응해 돈빌리는 증권사···1분기 금융보험업 대출 180조원 ‘역대 최대’

입력 2026.06.17 08:41

  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
코스피가 상승세를 이어가며 8700선 초반에서 마감한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피가 상승세를 이어가며 8700선 초반에서 마감한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금이 180조원을 기록해 역대 최대치를 기록했다. 반도체를 중심으로 증시가 호조를 보이며 ‘빚투(빚내서 투자)’ 수요가 크게 늘자 증권사들이 대출을 통해 자금조달에 나선 것으로 풀이된다.

17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금은 180조4891억원으로 관련 통계집계가 시작된 2008년 이래 최대치를 기록했다. 직전 분기보다 9조8000억원이나 늘어나, 증가폭 기준으로 2021년 4분기 이후 가장 컸다.

전체 대출금 가운데 운전자금은 137조8664억원, 시설자금은 42조6227억원으로 각각 직전 분기에 비해 각각 7.4%, 0.8% 늘었다. 운전자금은 기업 운영을 위한 단기자금, 시설자금은 공장 부지 및 기계설비 구입 등 장기자금을 말한다.

시장에선 증권사의 신용공여 확대가 운전자금 확대에 영향을 미쳤다고 보고 있다. 실제로, 증권사들은 ‘빚투’ 수요에 제2금융권 등을 통한 단기자금 조달에도 나서고 있다.

지난 1분기 비은행예금취급기관의 금융·보험업 대출금은 90조3420억원으로, 전분기 대비 7조601억원 늘었다. 2022년 1분기(9조3162억원) 이후 가장 큰 금액이다. 증권사들이 신용공여 재원을 확보하기 위해 기업어음(CP) 등 단기 금융상품을 활용한 것으로 풀이된다.

‘빚투’ 수준을 보여주는 신용거래융자 잔고는 계속 증가하고 있다. 올해 1분기 1일 평균 신용거래융자 잔고는 31조126억원으로 평균으로는 처음 30조원을 넘어섰고, 5월 기준으로는 36조원을 넘어섰다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글