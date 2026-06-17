늘어나는 ‘빚투’ 대응해 돈빌리는 증권사···1분기 금융보험업 대출 180조원 ‘역대 최대’

지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금이 180조원을 기록해 역대 최대치를 기록했다. 반도체를 중심으로 증시가 호조를 보이며 ‘빚투(빚내서 투자)’ 수요가 크게 늘자 증권사들이 대출을 통해 자금조달에 나선 것으로 풀이된다.

17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 1분기 예금취급기관의 금융 및 보험업 대출금은 180조4891억원으로 관련 통계집계가 시작된 2008년 이래 최대치를 기록했다. 직전 분기보다 9조8000억원이나 늘어나, 증가폭 기준으로 2021년 4분기 이후 가장 컸다.

전체 대출금 가운데 운전자금은 137조8664억원, 시설자금은 42조6227억원으로 각각 직전 분기에 비해 각각 7.4%, 0.8% 늘었다. 운전자금은 기업 운영을 위한 단기자금, 시설자금은 공장 부지 및 기계설비 구입 등 장기자금을 말한다.

시장에선 증권사의 신용공여 확대가 운전자금 확대에 영향을 미쳤다고 보고 있다. 실제로, 증권사들은 ‘빚투’ 수요에 제2금융권 등을 통한 단기자금 조달에도 나서고 있다.

지난 1분기 비은행예금취급기관의 금융·보험업 대출금은 90조3420억원으로, 전분기 대비 7조601억원 늘었다. 2022년 1분기(9조3162억원) 이후 가장 큰 금액이다. 증권사들이 신용공여 재원을 확보하기 위해 기업어음(CP) 등 단기 금융상품을 활용한 것으로 풀이된다.

‘빚투’ 수준을 보여주는 신용거래융자 잔고는 계속 증가하고 있다. 올해 1분기 1일 평균 신용거래융자 잔고는 31조126억원으로 평균으로는 처음 30조원을 넘어섰고, 5월 기준으로는 36조원을 넘어섰다.