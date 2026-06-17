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국힘 권영진 “선거 소청 끝나면 선거 소송?…장동혁이 당 수렁에 빠뜨려”

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본문 요약

권영진 국민의힘 의원이 17일 투표용지 부족 사태와 관련해 선거 소청·재선거를 주장하고 있는 장동혁 대표를 겨냥해 "당대표 한 사람 때문에 우리 당이 수렁에 빠지고, 보수재건의 기회를 잃어버릴 수 없다는 것에 대해 당내 컨센서스가 모아져 있다고 생각한다"고 말했다.

권 의원은 이날 SBS 라디오에서 "선거 소청이 끝나면 열흘 내에 선거 소송을 제기할 수 있다"며 "선거 소송을 하면 1~2년이 걸린다. 그 기간 동안 대표직에서 물러나지 않으면 본인은 좋겠지만 당은 수렁에 빠진다"고 말했다.

권 의원은 "무조건 재선거를 하겠다는 것은 맞지 않는다. 그렇게 가면 국민이 국민의힘을 조롱하게 될 것"이라며 "결과적으로 재선거 거리가 안 된다는 것을 판사 출신인 장동혁 대표가 너무나 잘 알 텐데 왜 우리의 목표는 전국 재선거라고 얘기하면서 선거에 불복하는 것을 당 대표가 주도하나"라고 했다.

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국힘 권영진 “선거 소청 끝나면 선거 소송?…장동혁이 당 수렁에 빠뜨려”

입력 2026.06.17 08:44

  • 이예슬 기자

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권영진 국민의힘 의원이 지난 5월 국회 의원회관에서 열린 화재에 안전한 산업현장 구축을 위한 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

권영진 국민의힘 의원이 지난 5월 국회 의원회관에서 열린 화재에 안전한 산업현장 구축을 위한 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

권영진 국민의힘 의원이 17일 투표용지 부족 사태와 관련해 선거 소청·재선거를 주장하고 있는 장동혁 대표를 겨냥해 “당대표 한 사람 때문에 우리 당이 수렁에 빠지고, 보수재건의 기회를 잃어버릴 수 없다는 것에 대해 당내 컨센서스(동의)가 모아져 있다고 생각한다”고 말했다.

권 의원은 이날 SBS 라디오에서 “선거 소청이 끝나면 열흘 내에 선거 소송을 제기할 수 있다”며 “선거 소송을 하면 1~2년이 걸린다. 그 기간 동안 (장 대표가) 대표직에서 물러나지 않으면 본인은 좋겠지만 당은 수렁에 빠진다”고 말했다.

권 의원은 “무조건 재선거를 하겠다는 것은 맞지 않는다. 그렇게 가면 국민이 국민의힘을 조롱하게 될 것”이라며 “결과적으로 재선거 거리가 안 된다는 것을 판사 출신인 장동혁 대표가 너무나 잘 알 텐데 왜 우리의 목표는 전국 재선거라고 얘기하면서 선거에 불복하는 것을 당 대표가 주도하나”라고 했다.

권 의원은 최고위원들의 사퇴 가능성과 관련해서는 “결국은 키는 김재원, 신동욱 최고위원이고 결단을 할 것이라고 본다”고 했다. 당헌·당규상 선출직 최고위원 5명 중 4명이 사퇴하게 되면 지도부는 붕괴하고 비상대책위원회 체제로 돌입하게 된다. 현재 최고위원 중에는 양향자·우재준 최고위원이 지도부 총사퇴를 제안한 상태다.

권 의원은 “다만 과거 이준석 대표를 몰아낼 때처럼 과격한 방식으로 가면 후유증이 있기 때문에 퇴로를 열어주자는 것에 대해서는 얼마든지 시간을 줄 수 있다고 본다”며 “그러나 무신불립이다. 신뢰를 잃으면 누구도 살아 있어도 산 게 아니다”라고 말했다.

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