28년 만에 돌아온 노르웨이, 홀란 멀티골 앞세워 이라크 4-1 대파

엘링 홀란의 멀티골에 힘입에 노르웨이가 이라크에 승리했다.

노르웨이는 17일(한국시간) 미국 매사추세츠주에 있는 질레트 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전 이라크와 맞대결에서 4-1로 승리했다.

노르웨이는 이번 결과로 승점 3점을 확보해 프랑스를 넘고 조 1위를 기록했다. 이라크는 승점을 얻지 못했다. 조 최하위(4위)로 이번 대회를 시작한다.

양 팀에게 이번 첫 경기는 매우 특별했다. 노르웨이는 1998년, 이라크는 1986년 이후 월드컵에 출전하지 못했다. 두 팀 모두 25년 이상 월드컵 무대에 서지 못했던 만큼, 승리로 복귀를 알리고 싶었다.

경기 초반 이라크가 적극적으로 압박을 진행했다. 노르웨이는 준비해 온 전략이 잘 통하지 않아 답답한 흐름을 보였다. 전반 19분까지 위협적인 장면을 만들지 못했다.

선취골이 터졌다. 전반 29분 노르웨이의 다비드 묄레르 볼페가 좌측면에서 골문 앞으로 쇄도하는 엘링 홀란에게 패스했다. 홀란이 가볍게 밀어 넣어 골망을 흔들었다.

10분 후 이라크가 반격했다. 전반 29분 알 아마리가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸다. 아이만 후세인이 헤더로 연결해 득점에 성공해 1-1 동점을 만들었다.

치명적 실책이 나왔다. 전반 43분 이라크의 골키퍼 잘랄 하산 하킴이 후방 패스를 시도하는 과정에서 홀란이 빠르게 골키퍼를 압박하며 다리를 뻗었다. 공이 홀란의 다리를 맞고 골문 안으로 들어갔다. 노르웨이가 2-1 앞선 상황으로 전반전이 종료됐다.

후반전 흐름도 전반과 비슷했다. 노르웨이는 후반 20분까지 부진한 모습을 보였지만, 점유율을 54%로 앞섰다.

반대로 이라크는 점유율은 밀렸지만, 노르웨이를 상대로 전반처럼 인상적인 경기력을 유지했다. 노르웨이가 경기력이 밀려도 리드를 잡고 있는 이유는 슈팅의 정확도가 더 좋았기 때문이다.

노르웨이의 한 방이 다시 터졌다. 후반 32분 코너킥 상황 박스 안으로 높게 처리됐다. 교체 투입된 레오 외스티고르가 높게 점프헤 헤더로 연결했고 그대로 골문 안으로 들어갔다. 노르웨이가 3-1로 격차를 벌렸다.

노르웨이의 세 번째 득점이 나온 후 이라크의 분위기가 많이 하락했다. 노르웨이의 점유율이 60%까지 올라갔다. 멀티골을 넣은 홀란은 해트트릭을 달성하기 위해 계속 골문을 두들겼다. 후반 추가시간 6분 크리스티안 토르스트베츠의 헤더 득점으로 쐐기를 박았다.

추가 득점은 나오지 않았고 노르웨이의 4-1 승리로 경기 종료됐다. 노르웨이는 약 28년 만에 돌아온 월드컵 본선 무대 첫 출발을 의미 있는 승리를 챙겼다. 이라크는 인상적인 경기력을 보여주다가 빌드업 과정에서 한 번 나온 치명적 실책으로 무너지는 아쉬움을 남겼다.