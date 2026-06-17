이 대통령, 트럼프에 김혜경 여사 소개…“제 아내입니다”

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 나란히 앉아 관심사를 논의하는 등 참가국 정상들과 친분을 쌓았다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 G7 정상회의 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령 부부가 주최한 공식 만찬에 참석해 각국 정상 부부와 국제기구 대표들과 의견을 교환했다고 청와대는 밝혔다.

이 대통령은 만찬에서 트럼프 미국 대통령의 바로 옆자리에 배석해 상호 관심사에 대해 긴밀한 대화를 나누며 우호와 친목을 다졌다고 청와대는 전했다.

만찬에 앞서 진행된 기념촬영에서는 이 대통령이 김 여사를 트럼프 대통령에게 다가가 영어로 “제 아내(My wife)”라고 소개하는 장면이 카메라에 포착되기도 했다. 트럼프 대통령은 김 여사와 악수를 나누며 반가움을 표시했고, 김 여사도 “만나서 반갑다”고 영어로 인사했다.

이 대통령 부부는 만찬에 앞서 에비앙 로얄호텔 내 공연장에서 열린 마크롱 대통령 주최 음악회에 참석해 어린이 합창 공연과 연주 등을 감상했다.