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이 대통령, 트럼프에 김혜경 여사 소개…“제 아내입니다”

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본문 요약

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 16일 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 나란히 앉아 관심사를 논의하는 등 참가국 정상들과 친분을 쌓았다.

이 대통령은 만찬에서 트럼프 미국 대통령의 바로 옆자리에 배석해 상호 관심사에 대해 긴밀한 대화를 나누며 우호와 친목을 다졌다고 청와대는 전했다.

만찬에 앞서 진행된 기념촬영에서는 이 대통령이 김 여사를 트럼프 대통령에게 다가가 영어로 "제 아내"라고 소개하는 장면이 카메라에 포착되기도 했다.

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이 대통령, 트럼프에 김혜경 여사 소개…“제 아내입니다”

입력 2026.06.17 09:25

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령이 16일(현지시간) 공식 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 나란히 앉아 관심사를 논의하는 등 참가국 정상들과 친분을 쌓았다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 G7 정상회의 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령 부부가 주최한 공식 만찬에 참석해 각국 정상 부부와 국제기구 대표들과 의견을 교환했다고 청와대는 밝혔다.

이 대통령은 만찬에서 트럼프 미국 대통령의 바로 옆자리에 배석해 상호 관심사에 대해 긴밀한 대화를 나누며 우호와 친목을 다졌다고 청와대는 전했다.

만찬에 앞서 진행된 기념촬영에서는 이 대통령이 김 여사를 트럼프 대통령에게 다가가 영어로 “제 아내(My wife)”라고 소개하는 장면이 카메라에 포착되기도 했다. 트럼프 대통령은 김 여사와 악수를 나누며 반가움을 표시했고, 김 여사도 “만나서 반갑다”고 영어로 인사했다.

이 대통령 부부는 만찬에 앞서 에비앙 로얄호텔 내 공연장에서 열린 마크롱 대통령 주최 음악회에 참석해 어린이 합창 공연과 연주 등을 감상했다.

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