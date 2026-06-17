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본문 요약

'서해안 대표 여름 휴양지' 충남 태안군이 해수욕장 개장을 앞두고 안전관리와 편의시설 정비에 속도를 내고 있다.

군은 개장 기간 종합상황실 등 22개소에 유관기관을 포함한 하루 362명의 인력을 배치하고 구조장비 76대를 해수욕장 전역에 투입할 계획이다.

특히 올해는 만리포해수욕장에서 8월12~17일 오후 7시부터 9시까지 야간 개장을 운영한다.

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태안 21개 해수욕장 다음달 순차 개장···여름 손님맞이 본격화

입력 2026.06.17 09:43

  • 강정의 기자

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만리포 다음달 4일, 꽃지·몽산포 등 20곳 11일

안전요원 362명·구조장비 76대 배치

충남 태안에 있는 만리포해수욕장을 찾은 반려인과 반려견. 충남 태안군 제공

충남 태안에 있는 만리포해수욕장을 찾은 반려인과 반려견. 충남 태안군 제공

‘서해안 대표 여름 휴양지’ 충남 태안군이 해수욕장 개장을 앞두고 안전관리와 편의시설 정비에 속도를 내고 있다.

태안군은 지역 내 21개 해수욕장 가운데 소원면 만리포해수욕장이 다음달 4일 가장 먼저 개장해 8월23일까지 51일간 운영된다고 17일 밝혔다. 꽃지·몽산포 등 나머지 20개 해수욕장은 다음달 11일부터 8월23일까지 44일간 피서객을 맞는다.

군은 개장 기간 종합상황실 등 22개소에 유관기관을 포함한 하루 362명의 인력을 배치하고 구조장비 76대를 해수욕장 전역에 투입할 계획이다.

특히 올해는 만리포해수욕장에서 8월12~17일 오후 7시부터 9시까지 야간 개장을 운영한다. 이에 따라 야간 안전관리요원 9명을 별도 배치하고 야광 부표를 설치하는 등 안전관리를 강화한다.

안전 사각지대 해소를 위해 태안의 지역 특색을 반영한 이동식 감시탑도 운영한다. 또 오는 27일부터 다음달 1일까지 한서대 태안캠퍼스 해양스포츠교육원에서 진행되는 인명구조자격증 취득 과정을 지원해 전문인력 20명을 양성할 예정이다.

군은 피서객들이 안심하고 해수욕을 즐길 수 있도록 수질·토양질·방사능 조사를 실시해 결과를 군 누리집에 공개하기로 했다. 개장 기간에는 이동식 화장실 27개소를 운영하고 해양쓰레기 수거·관리에도 나선다.

이와 함께 인명구조함과 안전표지판, 감시탑, 구조장비 등을 개장 전까지 정비하고 개장 기간 중 토지이용·환경·위생·건축·광고물·공유수면·영업행위 관련 위반사항에 대한 집중 점검과 계도 활동도 실시할 계획이다.

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