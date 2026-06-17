태안 21개 해수욕장 다음달 순차 개장···여름 손님맞이 본격화

만리포 다음달 4일, 꽃지·몽산포 등 20곳 11일 안전요원 362명·구조장비 76대 배치

‘서해안 대표 여름 휴양지’ 충남 태안군이 해수욕장 개장을 앞두고 안전관리와 편의시설 정비에 속도를 내고 있다.

태안군은 지역 내 21개 해수욕장 가운데 소원면 만리포해수욕장이 다음달 4일 가장 먼저 개장해 8월23일까지 51일간 운영된다고 17일 밝혔다. 꽃지·몽산포 등 나머지 20개 해수욕장은 다음달 11일부터 8월23일까지 44일간 피서객을 맞는다.

군은 개장 기간 종합상황실 등 22개소에 유관기관을 포함한 하루 362명의 인력을 배치하고 구조장비 76대를 해수욕장 전역에 투입할 계획이다.

특히 올해는 만리포해수욕장에서 8월12~17일 오후 7시부터 9시까지 야간 개장을 운영한다. 이에 따라 야간 안전관리요원 9명을 별도 배치하고 야광 부표를 설치하는 등 안전관리를 강화한다.

안전 사각지대 해소를 위해 태안의 지역 특색을 반영한 이동식 감시탑도 운영한다. 또 오는 27일부터 다음달 1일까지 한서대 태안캠퍼스 해양스포츠교육원에서 진행되는 인명구조자격증 취득 과정을 지원해 전문인력 20명을 양성할 예정이다.

군은 피서객들이 안심하고 해수욕을 즐길 수 있도록 수질·토양질·방사능 조사를 실시해 결과를 군 누리집에 공개하기로 했다. 개장 기간에는 이동식 화장실 27개소를 운영하고 해양쓰레기 수거·관리에도 나선다.

이와 함께 인명구조함과 안전표지판, 감시탑, 구조장비 등을 개장 전까지 정비하고 개장 기간 중 토지이용·환경·위생·건축·광고물·공유수면·영업행위 관련 위반사항에 대한 집중 점검과 계도 활동도 실시할 계획이다.