이란과 합의한 트럼프, G7에서 ‘우크라이나 전쟁’ 논의··· “러 원유 제재 곧 재개”

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아산 원유 제재를 조만간 재개할 수 있다고 밝혔다.

AP통신은 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 트럼프 대통령이 이같이 말했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 기자들에게 “곧 그렇게 할 수 있을 것”이라며 “호르무즈 해협을 통해 석유가 흐르고 있어 우리는 그럴 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 미국은 지난 3월 원유 가격이 급등하자 러시아산 원유 일부에 대한 제재를 한시적으로 완화한 뒤 이를 연장해왔다. 트럼프 대통령은 미·이란 전쟁 기간 유가 안정을 위해 완화했던 대러 제재를 이란 전쟁 종결 합의 이후 원상복구할 수 있다고 설명했다.

이번 G7 정상회의는 3개월 반 동안 이어진 이란 전쟁으로 밀려난 우크라이나 문제를 다시 최우선 의제로 올렸다. 트럼프 대통령은 이란이 곧 “백미러 속으로 사라질 것”이라고 말했다. 이란과의 전쟁은 이미 지나간 과거의 일이 됐다는 의미로 보인다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 G7 정상들과 75분간 회담했다. 젤렌스키 대통령은 “오늘 G7 전체가 만장일치로 우크라이나를 지지했다”고 밝혔다고 AP통신은 전했다. 그는 “G7 정상들이 러시아의 탄도미사일 공격에 대응할 패트리엇 미사일 추가 지원 필요성에 공감하고, 면허 생산을 통한 생산량 확대 방안을 논의했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 취임 후 우크라이나에 대한 지원을 줄이거나 동결해왔다. 우크라이나에 대한 지원은 프랑스·영국·독일 등 유럽 동맹국들이 현재 최대 규모를 담당하고 있다.

한편 트럼프 대통령은 미·이란 휴전 합의문을 의회에 제출하는 방안에 호의적인 입장을 보였다. G7 정상회의 기간 미국과 이란의 휴접 합의문에 대해 각국 정상들은 큰 관심을 보였다. 하지만 그 내용이 공개되지 않아 미 공화당 내부에서도 궁금증을 일으켰다.

트럼프 대통령은 또 이란이 지원하는 레바논 무장정파 헤즈볼라와의 전투를 이어가는 이스라엘에 불만을 드러내며 “이스라엘이 레바논·헤즈볼라를 다루는 방식이 마음에 들지 않는다”고 밝혔다.

G7은 미국·프랑스·영국·독일·이탈리아·캐나다·일본으로 구성된다. 이번 회의에는 브라질·인도·케냐·한국 등이 일부 세션에 초청돼 참석했다.