올해로 제2회를 맞는 ‘MCT페스티벌(Magok Culture & Tech Festival)’이 19~21일 사흘간 서울 강서구 마곡 일대에서 열린다.

17일 강서구에 따르면, MCT페스티벌은 문화(Culture)와 과학 기술(Technology)이 어우러진 미래형 콘텐츠를 제공하기 위해 기획된 행사다. 지난해 9월 처음 연 이후 올해로 두 번째다.

페스티벌은 학술 대회와 다양한 시민 참여형 행사로 진행된다. 첫날인 19일에는 코엑스마곡 4층 르웨스트 A홀에서 ‘MCT 문화 과학 기술 융합 학술회의‘가 열린다. ‘다시 잇기와 어울림’을 주제로 열리는 회의에는 과학, 문화, 정치 등 각 분야 전문가들이 모여 인공지능(AI)이 가져올 미래 변화에 대해 깊이 있는 대화를 나눌 예정이다. 학술 대회 참가를 원하는 구민은 MCT페스티벌 공식 홈페이지에서 신청할 수 있다.

주말인 20~21일에는 마곡나루역 앞 특설 무대에서 한국음악저작권협회(KOMCA)와 함께하는 ‘KOMCA 저작권 CHART SHOW’가 열린다. 권은비, 임창정, 한가람 등 인기 가수들이 출연한다. 관람료는 전석 무료다. 예매처인 ‘티켓링크’에서 회차별로 1인 1매씩 예매할 수 있다.

마곡 일대 곳곳에서는 시민 참여형 프로그램도 운영된다. 마곡중앙로 일대가 거대한 축제 거리인 ‘MCT 로드’로 탈바꿈해 다양한 한류 브랜드 체험, 전시, 이벤트를 펼친다. 지역 우수 기업과 소상공인이 참여하는 플리마켓인 MCT 마켓도 열려 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

진교훈 강서구청장은 “올해 두 번째로 개최되는 ‘MCT 페스티벌’을 통해 마곡이 글로벌 문화 경제 도시로서 확실하게 자리매김하게 되길 바란다”며 “풍성한 볼거리와 다채로운 행사가 가득한 이번 축제에 구민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.