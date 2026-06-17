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본문 요약

JW중외제약이 인공지능 기술을 기반으로 신약후보물질 발굴에 나선다.

JW중외제약은 자회사 C&C신약연구소와 함께 3년간 총 22억원 규모의 정부 지원을 받아 연구 활동에 나선다.

JW중외제약은 "자사 AI 신약개발 통합 플랫폼인 제이웨이브와 로봇 기반 합성자동화 시스템을 연계한 자율 연구 플랫폼을 고도화할 계획"이라고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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JW중외제약, AI 기술 기반 신약후보물질 발굴 시동

입력 2026.06.17 09:46

  • 손우성 기자

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복지부 ‘AI 신약개발지원’ 과제 주관 기관 선정

JW중외제약, AI 기술 기반 신약후보물질 발굴 시동

JW중외제약이 인공지능(AI) 기술을 기반으로 신약후보물질 발굴에 나선다.

JW중외제약은 17일 보건복지부 ‘구조기반 AI 신약개발지원’ 과제의 주관 연구개발기관으로 선정됐다고 밝혔다. 복지부는 생성형 AI 기술 등을 활용해 저분자 신약개발 플랫폼을 고도화하고 이를 바탕으로 신약후보물질을 발굴할 수 있도록 올해 해당 과제를 신설했다.

구조기반 약물발굴은 질환 관련 표적 단백질의 3차원 구조와 약물이 결합하는 부위를 분석해 유효물질을 탐색하고 최적화하는 연구 방식이다.

JW중외제약은 자회사 C&C신약연구소와 함께 3년간 총 22억원 규모의 정부 지원을 받아 연구 활동에 나선다. JW중외제약은 “자사 AI 신약개발 통합 플랫폼인 제이웨이브와 로봇 기반 합성자동화 시스템을 연계한 자율 연구 플랫폼을 고도화할 계획”이라고 설명했다.

구체적으로 제이웨이브를 활용해 질환 관련 표적 단백질의 구조와 약물 결합 부위를 분석하고 유효성과 특성 등을 고려해 화합물을 설계한다. 이후 합성자동화 장비로 AI가 제안한 화합물을 로봇이 자동으로 합성·생산하도록 할 예정이다.

JW중외제약은 “자율 연구 플랫폼을 고도화하고 미충족 의료수요가 높은 질환 영역에서 혁신 신약후보물질을 빠르게 발굴하겠다”고 밝혔다.

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