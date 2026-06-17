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본문 요약

세종시가 한글날 제정 100주년을 맞아 시민이 직접 축제를 기획하고 운영하는 참여형 프로그램 공모에 나선다.

세종시는 다음달 7일까지 '2026 세종한글축제' 시민기획 프로그램인 '축제 속 작은 축제' 참여자를 공개 모집한다고 17일 밝혔다.

'축제 속 작은 축제'는 시민이 직접 기획한 프로그램을 세종한글축제 현장에서 선보일 수 있도록 지원하는 사업이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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세종한글축제, ‘축제 속 작은 축제’ 공모···지원금 5500만원 확대

입력 2026.06.17 09:48

  • 강정의 기자

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다음달 7일까지 참가자 모집

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시가 한글날 제정 100주년을 맞아 시민이 직접 축제를 기획하고 운영하는 참여형 프로그램 공모에 나선다.

세종시는 다음달 7일까지 ‘2026 세종한글축제’ 시민기획 프로그램인 ‘축제 속 작은 축제’ 참여자를 공개 모집한다고 17일 밝혔다.

‘축제 속 작은 축제’는 시민이 직접 기획한 프로그램을 세종한글축제 현장에서 선보일 수 있도록 지원하는 사업이다. 시민 참여형 축제 문화를 조성하고 지역 문화예술인의 창작 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

시는 올해 한글날 제정 100주년을 기념해 지원 규모를 지난해보다 약 2000만원 늘린 총 5500만원으로 확대했다.

특히 전문 예술인 기획 분야의 경우 축제 특화 공연 지원을 강화해 건당 최대 1000만원을 지원한다. 이는 지난해 지원 규모의 두 배 수준이다.

공모 대상은 축제 주제인 ‘한글’을 활용한 공연과 체험 프로그램 등으로, 전 연령층이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 모집한다.

올해 세종한글축제는 오는 10월9~11일 열릴 예정이며 ‘축제 속 작은 축제’ 운영 일정과 세부 내용은 공모 선정 이후 시와 협의를 거쳐 확정된다.

참여를 희망하는 시민과 단체는 세종시문화관광재단 누리집 또는 시 축제문화팀을 통해 신청할 수 있다.

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