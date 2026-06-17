세종한글축제, ‘축제 속 작은 축제’ 공모···지원금 5500만원 확대

다음달 7일까지 참가자 모집

세종시가 한글날 제정 100주년을 맞아 시민이 직접 축제를 기획하고 운영하는 참여형 프로그램 공모에 나선다.

세종시는 다음달 7일까지 ‘2026 세종한글축제’ 시민기획 프로그램인 ‘축제 속 작은 축제’ 참여자를 공개 모집한다고 17일 밝혔다.

‘축제 속 작은 축제’는 시민이 직접 기획한 프로그램을 세종한글축제 현장에서 선보일 수 있도록 지원하는 사업이다. 시민 참여형 축제 문화를 조성하고 지역 문화예술인의 창작 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

시는 올해 한글날 제정 100주년을 기념해 지원 규모를 지난해보다 약 2000만원 늘린 총 5500만원으로 확대했다.

특히 전문 예술인 기획 분야의 경우 축제 특화 공연 지원을 강화해 건당 최대 1000만원을 지원한다. 이는 지난해 지원 규모의 두 배 수준이다.

공모 대상은 축제 주제인 ‘한글’을 활용한 공연과 체험 프로그램 등으로, 전 연령층이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 모집한다.

올해 세종한글축제는 오는 10월9~11일 열릴 예정이며 ‘축제 속 작은 축제’ 운영 일정과 세부 내용은 공모 선정 이후 시와 협의를 거쳐 확정된다.

참여를 희망하는 시민과 단체는 세종시문화관광재단 누리집 또는 시 축제문화팀을 통해 신청할 수 있다.