서울시 ‘기후동행카드’, K-패스와 하나된다···‘기후동행카드 플러스’ 탄생

이용금액에 따라 환급형·정액형 자동 적용 기동카와 달리 서울시민만 할인·환급 혜택 기존 카드 8월까지만 사용···재발급 받아야

서울시의 대표 대중교통 정책인 ‘기후동행카드’가 정부의 ‘모두카드(K-패스)’와 통합해 ‘기후동행카드 플러스’로 재탄생한다. 비슷한 목적과 기능을 가진 두 제도를 하나로 통합해 시민들의 혼란을 줄이고, 불필요한 행정 낭비를 최소화하겠다는 취지다.

기후동행카드는 서울시가 2024년 1월 국내 최초로 출시한 무제한 대중교통 정기권이다. 정부는 2년 뒤인 올해 1월 이와 유사한 정액형 교통비 지원 제도인 ‘모두의 카드(K-패스)’를 출시했다.

17일 서울시에 따르면 새롭게 출시하는 ‘기후동행카드 플러스’는 정부의 ‘모두의 카드’에 기반을 두면서 기후동행카드의 혜택을 결합하는 방식으로 운영한다.

가장 큰 특징은 이용자의 교통비 규모와 이용 패턴에 맞춰 환급형(K-패스)과 정액형(기후동행카드) 중 이용자에게 유리한 방식을 자동 적용한다는 점이다. 기준 금액은 월 6만2000원이다.

예를 들어 기후동행카드 플러스 이용자가 한 달 동안 대중교통비로 6만원을 썼다면 환급형이 자동 적용돼 이용 금액의 20%인 1만2000원을 돌려받게 된다. 청년·청소년·다자녀 가구·저소득층 등에 해당하면 여기에 추가로 환급받을 수 있다. 대중교통 이용료로 월 8만원을 쓰는 사람은 정액형이 적용돼 6만2000원을 초과한 1만8000원을 돌려받게 된다.

서울시는 광역버스·광역철도 등 요금이 3000원대인 광역교통수단을 자주 이용하는 시민을 위해 월 10만원 ‘플러스 정액권’도 판매한다.

환급 방식은 K패스와 같다. 이용자가 월 대중교통 비용을 전액 납부하면 다음 달 산정된 환급액을 개인 계좌로 돌려준다.

기후동행카드 플러스를 이용하려면 기존 카드를 폐기하고 새로 발급받아야 한다. 기존 기후동행카드는 8월까지는 사용할 수 있다. 선불 실물카드와 모바일 카드는 7월 31일까지 충전할 수 있으며, 충전 금액은 8월 29일까지 이용할 수 있다. 후불 기후동행카드도 8월 말까지 사용할 수 있으며, 9월 1일부터는 서비스가 종료된다. 현재 K-패스를 이용중인 서울 시민은 별도의 추가 발급 없이 기후동행카드 플러스 혜택을 받을 수 있다.

단 기존 기후동행카드는 거주지와 관계없이 누구나 이용할 수 있었지만 기후동행카드 플러스의 할인 및 환급 혜택은 서울시민만 받을 수 있다.

기존 기후동행카드 이용자에게 제공되던 서울 공공자전거 따릉이 할인, 서울달, 서울식물원, 서울대공원 등 서울시 문화·여가시설 할인혜택은 그대로 유지된다.

기후동행카드 플러스 카드를 발급받으려면 카드사에 신청하거나, 모바일 애플리케이션(선불형)으로 다운로드하면 된다. 편의점에서 선불카드로 구매한 경우 카드사 홈페이지나 K-패스 홈페이지에서 카드번호 등을 추가로 등록한 후 이용할 수도 있다. 모바일 카드는 ‘모바일 티머니’ 앱에서 7월 1일부터 발행 및 이용 가능하다.

여장권 교통실장은 “기후동행카드 플러스를 통해 기존 혜택은 그대로 유지하면서 전국 단위 이용과 환급 혜택까지 더해 시민들이 더욱 편리하고 경제적으로 대중교통을 이용할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.