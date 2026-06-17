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10년 만의 ‘아기 울음소리’···정선 화암면, 곳곳에 ‘탄생 축하’ 현수막

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본문 요약

강원 정선군 화암면 백전1리 마을에 약 10년 만에 아기 울음소리가 울려 퍼졌다.

김태수 백전1리 이장은 "윤아 양의 탄생을 마을 주민 모두가 진심으로 축하하고 있다"라며 "많은 사랑과 축복 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 마을 전체가 응원하겠다"라고 말했다.

이종혁 화암면장은 "윤아 양의 탄생은 화암면 주민 모두에게 큰 기쁨이자 희망"이라며 "새로운 가족이 지역에서 행복하게 생활할 수 있도록 아이 키우기 좋은 환경을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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10년 만의 ‘아기 울음소리’···정선 화암면, 곳곳에 ‘탄생 축하’ 현수막

입력 2026.06.17 10:04

수정 2026.06.17 10:18

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  • 최승현 기자

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강원 정선군 화암면에 아기 탄생을 축하하는 현수막이 걸려 있다. 정선군 제공

강원 정선군 화암면에 아기 탄생을 축하하는 현수막이 걸려 있다. 정선군 제공

강원 정선군 화암면 백전1리 마을에 약 10년 만에 아기 울음소리가 울려 퍼졌다.

화암면 백전1리는 84가구, 139명이 거주 중인 소규모 마을이다.

오랫동안 출생 소식이 없던 이 마을에서 아기 울음소리가 울려 퍼진 것은 지난 12일부터다.

이 마을 주민인 심일택·심세린씨 부부 사이에서 사랑스러운 딸인 윤아 양이 태어나면서 마을 전체에 활력을 불어넣고 있다.

주민뿐 아니라 화암면 행정복지센터와 지역 기관·사회단체들은 곳곳에 축하 현수막을 내걸고 새 생명의 탄생을 함께 축하했다.

현수막에는 아이의 건강한 성장과 가족의 행복을 기원하는 따뜻한 메시지가 담겨 있다.

인구 감소와 고령화가 지속하고 있는 인구소멸지역에서 새 생명의 탄생은 특별한 의미가 있다.

김태수 백전1리 이장은 “윤아 양의 탄생을 마을 주민 모두가 진심으로 축하하고 있다”라며 “많은 사랑과 축복 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 마을 전체가 응원하겠다”라고 말했다.

이종혁 화암면장은 “윤아 양의 탄생은 화암면 주민 모두에게 큰 기쁨이자 희망”이라며 “새로운 가족이 지역에서 행복하게 생활할 수 있도록 아이 키우기 좋은 환경을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

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