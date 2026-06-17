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서울 중랑구 최초의 공립 특수학교인 동진학교의 진입로 개설 공사가 완료됐다.

진입로 확보로 학교 이용 차량 이동은 물론 일반 차량의 교통 흐름도 한층 원활해질 것으로 보인다.

류경기 중랑구청장은 "동진학교 진입로 개설은 학생들의 안전한 통학 환경 조성과 지역 주민 교통 편의 향상을 위한 의미 있는 사업"이라며 "앞으로도 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 도로 환경을 조성하고 학생과 주민 모두가 안심할 수 있는 생활 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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중랑구 최초 특수학교 ‘동진학교’ 진입로 개설도 ‘착착’

입력 2026.06.17 10:15

  • 류인하 기자

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서울 중랑구 동진학교 조감도. 중랑구 제공

서울 중랑구 동진학교 조감도. 중랑구 제공

서울 중랑구 최초의 공립 특수학교인 동진학교의 진입로 개설 공사가 완료됐다. 중랑구는 지난 16일 동진학교 진입로가 완공에 따른 준공식을 개최했다고 17일 밝혔다.

동진학교는 중랑구 최초의 공립 특수학교로, 2027년 9월 개교를 앞두고 있다. 지적장애 학생 특수학교로, 18학급(111명) 규모다. 학교와 함께 조성되는 복합화시설에는 강당 겸 체육관과 수영장, 평생교육센터, 커뮤니티 공간 등이 들어설 예정이다. 장애 학생의 교육 여건 개선은 물론 지역 주민을 위한 생활체육문화 공간으로도 활용될 수 있을 것으로 보인다.

중랑구는 동진학교 개교 일정에 맞춰 그동안 진입 교량을 신설하고, 주변 도로를 정비해 왔다. 관계기관 및 지역 주민과의 협의를 거쳐 전용 우회차로를 추가로 확보하고, 제방 도로를 확장해 통학버스 등 대형 차량의 원활한 진출입이 가능하도록 했다. 진입로 확보로 학교 이용 차량 이동은 물론 일반 차량의 교통 흐름도 한층 원활해질 것으로 보인다.

류경기 중랑구청장은 “동진학교 진입로 개설은 학생들의 안전한 통학 환경 조성과 지역 주민 교통 편의 향상을 위한 의미 있는 사업”이라며 “앞으로도 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 도로 환경을 조성하고 학생과 주민 모두가 안심할 수 있는 생활 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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