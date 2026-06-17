효성, 서울에 첫 데이터센터 개관···조현준 회장 “새로운 성장 동력”

금천구에 30㎿ 규모 데이터센터 데이터센터 사업에 그룹 역량 집중하기로

효성그룹이 서울에 첫 데이터센터를 개관하며 데이터센터 사업을 공식적으로 시작했다.

효성은 지난 16일 서울 금천구 가산동에 있는 ‘STT 서울1’에서 개관식을 열었다고 밝혔다. 30㎿(메가와트) 규모의 STT 서울1은 효성중공업과 데이터센터 운영 기업 ‘ST 텔레미디어 글로벌 데이터 센터스(STT GDC)’의 합작법인 ‘효성-STT GDC’의 첫 데이터센터다.

싱가포르에 본사를 둔 STT GDC는 아시아와 유럽 12개국에 걸쳐 100개 이상의 데이터센터 포트폴리오를 운영하며, 약 2.3GW(기가와트) 규모를 보유한 글로벌 데이터센터 전문 기업이다.

효성 측은 서울 도심에 있는 STT 서울1은 강남·여의도 등 주요 비즈니스 거점과 가까워 데이터 전송 지연을 최소화할 수 있다고 설명했다. 또 보안과 안정성도 글로벌 수준으로 강화해 설비 점검이나 장애 상황에서도 서버가 중단되지 않고, 높은 수준의 서비스 연속성과 운영 안정성을 확보했다고 강조했다.

효성은 계열사 간 시너지를 기반으로 차별화된 인공지능(AI) 데이터센터 사업모델 구축에 나설 계획이다. 효성중공업은 초고압 변압기∙차단기 등 전력기기와 에너지 효율 기술을 기반으로 AI 데이터센터 운영 안정성과 전력 효율성을 동시에 확보한다. 이와 함께 액화 플랜트, 수소 충전소 등 그동안 쌓아온 건설 역량을 토대로 AI 데이터센터 특화 기술·시공 노하우를 체계적으로 확보해 나갈 예정이다.

효성ITX는 클라우드, 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 등 기존 IT 비즈니스 비결을 AI 데이터센터 운영 전반에 접목한다. 트래픽 최적화와 보안 관리 시스템을 구축함으로써 AI 데이터센터의 기술적 신뢰도와 안정성을 높일 계획이다.

이날 개관식에 참석한 조현준 효성그룹 회장은 “오래전부터 데이터가 ‘21세기의 원유’가 될 것을 확신하고, 인공지능(AI) 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대를 내다보며 수도권인 이곳 가산에 AI의 심장 역할을 할 데이터센터 구축에 나섰다”며 “데이터센터 사업을 효성의 새로운 성장동력으로 키워, 대한민국을 넘어 글로벌 AI 생태계의 패러다임을 바꾸어 나갈 것”이라고 밝혔다.