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본문 요약

효성그룹이 서울에 첫 데이터센터를 개관하며 데이터센터 사업을 공식적으로 시작했다.

효성은 계열사 간 시너지를 기반으로 차별화된 인공지능 데이터센터 사업모델 구축에 나설 계획이다.

효성중공업은 초고압 변압기∙차단기 등 전력기기와 에너지 효율 기술을 기반으로 AI 데이터센터 운영 안정성과 전력 효율성을 동시에 확보한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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효성, 서울에 첫 데이터센터 개관···조현준 회장 “새로운 성장 동력”

입력 2026.06.17 10:17

  • 김경학 기자

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금천구에 30㎿ 규모 데이터센터

데이터센터 사업에 그룹 역량 집중하기로

조현준 효성그룹 회장이 지난 16일 서울 금천구 STT 서울1 개관식에서 발언하고 있다. 효성 제공

조현준 효성그룹 회장이 지난 16일 서울 금천구 STT 서울1 개관식에서 발언하고 있다. 효성 제공

효성그룹이 서울에 첫 데이터센터를 개관하며 데이터센터 사업을 공식적으로 시작했다.

효성은 지난 16일 서울 금천구 가산동에 있는 ‘STT 서울1’에서 개관식을 열었다고 밝혔다. 30㎿(메가와트) 규모의 STT 서울1은 효성중공업과 데이터센터 운영 기업 ‘ST 텔레미디어 글로벌 데이터 센터스(STT GDC)’의 합작법인 ‘효성-STT GDC’의 첫 데이터센터다.

싱가포르에 본사를 둔 STT GDC는 아시아와 유럽 12개국에 걸쳐 100개 이상의 데이터센터 포트폴리오를 운영하며, 약 2.3GW(기가와트) 규모를 보유한 글로벌 데이터센터 전문 기업이다.

효성 측은 서울 도심에 있는 STT 서울1은 강남·여의도 등 주요 비즈니스 거점과 가까워 데이터 전송 지연을 최소화할 수 있다고 설명했다. 또 보안과 안정성도 글로벌 수준으로 강화해 설비 점검이나 장애 상황에서도 서버가 중단되지 않고, 높은 수준의 서비스 연속성과 운영 안정성을 확보했다고 강조했다.

효성은 계열사 간 시너지를 기반으로 차별화된 인공지능(AI) 데이터센터 사업모델 구축에 나설 계획이다. 효성중공업은 초고압 변압기∙차단기 등 전력기기와 에너지 효율 기술을 기반으로 AI 데이터센터 운영 안정성과 전력 효율성을 동시에 확보한다. 이와 함께 액화 플랜트, 수소 충전소 등 그동안 쌓아온 건설 역량을 토대로 AI 데이터센터 특화 기술·시공 노하우를 체계적으로 확보해 나갈 예정이다.

효성ITX는 클라우드, 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 등 기존 IT 비즈니스 비결을 AI 데이터센터 운영 전반에 접목한다. 트래픽 최적화와 보안 관리 시스템을 구축함으로써 AI 데이터센터의 기술적 신뢰도와 안정성을 높일 계획이다.

이날 개관식에 참석한 조현준 효성그룹 회장은 “오래전부터 데이터가 ‘21세기의 원유’가 될 것을 확신하고, 인공지능(AI) 경쟁력이 곧 국가 경쟁력인 시대를 내다보며 수도권인 이곳 가산에 AI의 심장 역할을 할 데이터센터 구축에 나섰다”며 “데이터센터 사업을 효성의 새로운 성장동력으로 키워, 대한민국을 넘어 글로벌 AI 생태계의 패러다임을 바꾸어 나갈 것”이라고 밝혔다.

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