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본문 요약

강원 속초시는 오는 20일 도심 속 물놀이 공간인 청초호유원지 물놀이터를 개장한다고 17일 밝혔다.

속초시는 운영 기간에 안전요원과 의료인력을 상시 배치해 이용객들의 안전한 물놀이를 돕는다.

이병선 속초시장은 "청초호유원지 물놀이터가 아이들에게는 즐거운 놀이 공간이 되고, 가족들에게는 소중한 추억을 만드는 휴식공간이 되기를 바란다"라며 "올여름 많은 시민과 관광객들이 청초호의 아름다운 경관과 함께 시원한 시간을 보내시길 기대한다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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속초시, 청초호유원지 물놀이터 20일 개장···8월 30일까지 운영

입력 2026.06.17 10:18

  • 최승현 기자

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속초 청초호유원지 물놀이터 전경. 속초시 제공

속초 청초호유원지 물놀이터 전경. 속초시 제공

강원 속초시는 오는 20일 도심 속 물놀이 공간인 청초호유원지 물놀이터를 개장한다고 17일 밝혔다.

이달 말까지는 주말과 30일에 한해 운영한다.

시범 운영을 거쳐 본격적인 피서철인 7월1일부터 8월 30일까지 정상 운영할 예정이다.

다만 매주 월요일과 비가 내리는 날에는 시설물 점검과 안전사고 예방을 위해 휴장한다.

운영 시간은 오전 10시 30분부터 오후 5시 30분까지다.

매시간 45분 운영 후 15분간 시설 점검과 이용객 휴식 시간을 갖는 방식으로 운영된다.

이용 대상은 만 2세(24개월 이상)부터 초등학생 이하 어린이다.

무료로 이용할 수 있는 청초호유원지 물놀이터는 유수 풀을 비롯해 워터버켓, 원형 터널, 조립식 수영장 등 다양한 물놀이 시설을 갖추고 있다.

도심 속에 위치해 접근성이 뛰어나고 청초호의 수려한 경관을 함께 즐길 수 있어 여름철 대표 물놀이 공간으로 자리매김하고 있다.

속초시는 운영 기간에 안전요원과 의료인력을 상시 배치해 이용객들의 안전한 물놀이를 돕는다.

이병선 속초시장은 “청초호유원지 물놀이터가 아이들에게는 즐거운 놀이 공간이 되고, 가족들에게는 소중한 추억을 만드는 휴식공간이 되기를 바란다”라며 “올여름 많은 시민과 관광객들이 청초호의 아름다운 경관과 함께 시원한 시간을 보내시길 기대한다”라고 말했다.

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