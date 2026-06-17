공포외화 ‘백룸’ 100만 돌파…인터넷 괴담, 젊은 세대에 통했다

유튜브에서 경력을 시작한 만 20세 감독 케인 파슨스의 영화 <백룸>이 국내 누적 관객 수 100만 명을 돌파했다.

17일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <백룸>은 전날 1만2000여 명이 관람하며 누적 관객 수 100만 명을 넘겼다. 지난달 27일 개봉 이후 3주 만(21일)이다. 외화 공포·스릴러 작품이 관객 수 100만명을 넘어선 것은 조던 필 감독의 <어스>(2019) 이후 7년 만이다.

<백룸>은 2019년 해외 온라인 커뮤니티에 올라온 ‘노란 벽지로 된 공간 사진’에서 시작된 괴담 세계관을 바탕으로 한다. 게임에서 지도 밖으로 튕겨 나가면(노클립) 사물이 뒤틀려 보이는 것처럼, 모종의 이유로 뒤틀린 ‘층’에 떨어진 사람들이 그 안에서 헤매고 쫓기는 얘기들이 만들어졌다. 파슨스 감독은 자신의 유튜브에 이 괴담을 바탕으로 한 영상을 만들어 올리다가 미국 영화사 A24의 눈에 들어 <백룸>을 영화화하게 됐다.

온라인 괴담에 젊은 관객들이 호응했다. CGV의 연령별 예매 분포에 따르면 20대 비율이 39%로 가장 많았고 10대(19%)와 30대(19%)가 뒤를 이었다.

영화는 북미 등에서도 젊은 세대의 인기를 얻으며 미국 영화사 A24가 제작한 작품 중 최고 흥행작이 됐다. 미국 박스오피스 집계사이트인 박스오피스 모조에 따르면 영화는 전 세계를 통틀어 제작비(1000만달러)의 20배가 넘는 2억4900만달러(약 3700억원) 수입을 거뒀다.