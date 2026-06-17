SK하이닉스 ‘4년제 학사’ 버렸다···신입 채용에서 학력 제한 전면 철폐

17일 수시채용부터 학력 요건 모두 삭제 “정형화된 스펙 넘어 창의적인 인재 발굴”

SK하이닉스가 신입사원 채용에서 학력 제한을 철폐하기로 했다.

SK하이닉스는 17일부터 시작되는 신입사원 수시채용부터 기존 채용 공고에 명시된 ‘4년제 학사 학위 이상 지원 가능’ 등 학력 자격 요건을 모두 삭제한다고 밝혔다.

회사 측은 인공지능(AI) 등 변화하는 환경에 발맞춰 인재 발굴 시 학력 장벽을 허물고, 실제 직무 수행 역량과 성장 가능성을 최우선으로 고려하겠다고 밝혔다. 학력에 관계없이 지원자의 경험이나 직무 역량, 기업문화 적합성 등이 일치하면 누구나 지원하고 합격할 수 있도록 채용 문호를 넓힌다는 취지로 풀이된다.

최태원 SK그룹 회장도 AI시대 인재상을 새롭게 정립할 것을 강조해 왔다. 최 회장은 최근 미래 인재가 갖춰야 할 핵심 역량으로 스스로 질문하고 본질을 파고드는 ‘생각 근육’, 새로운 기술 환경 변화에 민첩하게 대처하는 ‘적응 근육’, 다양성을 이해하고 유연하게 협업하는 ‘공감 근육’ 등 ‘3대 근육’의 중요성을 언급한 바 있다.

SK하이닉스는 “급변하는 AI 환경 속에서 미래 인재들의 경쟁력은 특정 학위나 정형화된 스펙만으로 설명하기 어렵다”며 “복잡한 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 인재를 발굴하기 위해 채용 기준을 혁신한 것”이라고 밝혔다.

특히 이번 수시 채용에서 차세대 반도체 기술의 핵심으로 꼽히는 ‘설계’ 등 기술에서 이례적으로 세자릿수 단위 선발을 할 계획이다. 우수한 인재를 확보해 글로벌 AI 반도체 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 미래 성장 동력 발굴에도 선제적으로 나선다는 구상이다.

SK하이닉스 관계자는 “잠재력을 지닌 신입사원을 대거 선발해 청년 고용 확대에 기여하는 한편, 인재들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 육성해 글로벌 AI 시장에서의 독보적인 기술 경쟁력을 지속해 강화해 나갈 것”이라고 말했다.