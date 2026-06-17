“동물실험 의존도 낮추고, 신약개발 앞당긴다”···카이스트에 바이오연구센터 문 열어

대만 포모사그룹 5년간 170억원 연구비 지원

카이스트(KAIST)에 대만 포모사그룹이 연구비를 지원하는 바이오연구센터가 문을 열었다.

카이스트는 ‘카이스트-포모사 바이오연구센터’가 지난 16일 학내 메타융합관에서 개소식을 갖고, 본격적인 연구사업에 착수했다고 17일 밝혔다.

카이스트-포모사 바이오연구센터는 지난해 양측이 체결한 협력 협약에 따라 설립됐다. 연구센터는 포모사그룹이 향후 5년간 지원할 약 170억원 규모의 연구비를 기반으로 운영된다.

오가노이드 기반 차세대 동물대체시험법(NAMS) 플랫폼을 개발하고 글로벌 사업화를 추진하는 게 연구센터의 핵심 과제다. NAMS는 인간 세포와 조직, 인공지능(AI) 등을 활용해 동물실험을 대체하는 차세대 신약개발 평가기술이다.

현재 신약 후보물질은 동물실험에 성공해도 인간 임상시험에서는 90%가량이 실패하는 것으로 알려져 있다. 인간과 동물의 생물학적 차이로 인한 한계 때문이다.

연구센터는 환자 유래 세포를 활용해 제작한 3차원 인체 장기 유사체인 오가노이드를 기반으로 이러한 문제를 해결해 나갈 계획이다. 미국과 유럽 규제기관이 도입을 추진하고 있는 NAMS를 개발해 인간의 생체 반응을 보다 정확하게 예측하는 신약개발 플랫폼을 구축하겠다는 것이다.

연구센터는 신약개발 플랫폼 구축 연구에 대만 장경기념병원이 보유한 방대한 환자 조직과 임상데이터를 활용한다. 장경기념병원은 1만2000병상 규모로 운영되는 대만 최대 의료기관이다.

장경기념병원이 축적한 대규모 환자 데이터를 활용해 오가노이드 모델을 구축하고, AI 기반 분석으로 질병 기전을 규명해 신약 후보물질을 발굴해 나갈 예정이다. 궁극적으로는 신약개발 효율성을 높여 희귀 난치성 질환 치료에 필요한 신약개발 시간과 비용을 획기적으로 줄이고, 관련 기술 사업화와 글로벌 시장 진출을 추진하겠다는 구상이다.

연구센터장인 김대수 뇌인지학교 교수는 “카이스트-포모사 바이오엔구센터는 세계적 수준의 임상 데이터와 첨단 바이오 기술이 결합하는 새로운 국제 공동연구 모델”이라며 “동물실험 의존도를 낮추고 환자 맞춤형 정밀의료과 신약개발을 앞당기는 글로벌 연구 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.