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본문 요약

국내 천주교 도입의 역사를 보여주는 천주교 순교자들의 묘역이 국가문화유산이 된다.

특히 한국 천주교 최초 순교자로 꼽히는 윤지충·권상연의 묘역이라는 상징성에 더해, 초기 천주교 공동체 구성원들의 집단 매장 유적으로서 18세기 말 조선의 전통 장례문화와 천주교적 장례 방식을 함께 살펴볼 수 있는 드문 사례로 평가된다.

국가유산청은 "조선 후기 전통적인 유교 중심의 사회에서 학문으로 유입된 천주교가 신앙으로 자리하며 충돌했던 당시 시대적 상황을 보여주는 역사적 현장"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국 천주교 최초 순교자 묘역 ‘완주 남계리 유적’, 국가 사적 된다

입력 2026.06.17 10:45

  • 배문규 기자

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완주 남계리 유적 전경. 국가유산청 제공

완주 남계리 유적 전경. 국가유산청 제공

국내 천주교 도입의 역사를 보여주는 천주교 순교자들의 묘역이 국가문화유산이 된다.

국가유산청은 전북 완주군 이서면에 있는 ‘완주 남계리 유적’을 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고한다고 17일 밝혔다.

‘완주 남계리 유적’은 조선 최초의 천주교 박해사건인 1791년 신해박해 때 순교한 윤지충과 권상연, 1801년 신유박해 때 순교한 윤지헌의 유해와 관련 유물들이 확인된 묘역이다.

이 지역에는 예전부터 천주교 관련 묘지가 있다는 구전이 전해졌다. 2021년 3월 천주교 전주교구 주관으로 묘역 성역화를 위한 무연고 무덤 이장 작업을 하다 유적이 확인됐다. 정밀 발굴조사를 통해 피장자의 이름과 출생연대 등이 기록된 ‘백자사발 묵서명 지석’이 출토됐으며, 수습된 유해에 대한 분석과 유전자 검사를 통해 윤지충·권상연·윤지헌의 묘로 확인됐다.

윤지충묘에서 출토된 백자사발 지석. 국가유산청 제공

윤지충묘에서 출토된 백자사발 지석. 국가유산청 제공

발굴조사 결과 총 21기의 분묘가 세 차례에 걸쳐 조성되었으며, 봉분의 크기가 클수록 조성의 시기가 이른 것으로 추정된다. 10년의 시차를 두고 발생한 신해박해와 신유박해의 핵심 순교자들이 매장된 뒤, 신앙공동체 구성원이 추가 매장된 것으로 보인다. 천주교 신앙공동체가 이어졌음을 보여준다.

이 묘역은 조선 후기 천주교 유입과 전개과정, 박해의 역사를 한 공간에서 살펴볼 수 있어 역사적, 학술적 가치가 높다. 특히 한국 천주교 최초 순교자로 꼽히는 윤지충·권상연의 묘역이라는 상징성에 더해, 초기 천주교 공동체 구성원들의 집단 매장 유적으로서 18세기 말 조선의 전통 장례문화와 천주교적 장례 방식을 함께 살펴볼 수 있는 드문 사례로 평가된다. 국가유산청은 “조선 후기 전통적인 유교 중심의 사회에서 학문으로 유입된 천주교가 신앙으로 자리하며 충돌했던 당시 시대적 상황을 보여주는 역사적 현장”이라고 밝혔다.

윤지충과 권상연은 윤지충의 모친상 때 신주를 불태우고 유교식 제사를 거부한 이른바 ‘진산사건’으로 체포돼 전주 남문 밖에서 참수된 한국 천주교 최초의 순교자로 꼽힌다. 윤지헌은 윤지충의 아우로 신유박해 때 순교했다. 세 사람은 2014년 프란치스코 교황 방한 당시 ‘윤지충 바오로와 동료 순교자 123위’에 포함돼 시복됐다.

윤지충 유해,권상연 유해, 윤지헌 유해(왼쪽부터) 국가유산청 제공

윤지충 유해,권상연 유해, 윤지헌 유해(왼쪽부터) 국가유산청 제공

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