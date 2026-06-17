‘살아 있는 화석’ 천연기념물 산양 4마리, 양구 DMZ 인근 방사

강원 양구군 산양·사향노루센터는 오는 18일 천연기념물인 산양 4마리를 민간인통제선 내인 동면 월운리 비득고개 일원에 방사한다고 17일 밝혔다.

이번에 자연으로 돌아가는 산양은 지난 겨울철 구조돼 치료와 재활 과정을 거친 수컷 4마리다.

이들 산양은 현재 건강 상태가 양호해 자연 적응에 문제가 없을 것으로 보인다.

산양·사향노루센터는 추후 산양 6마리를 방산면 두타연과 천미리 일원에서 비공개 방사할 예정이다.

방사 장소인 비득고개를 비롯한 동면·방산면 일대는 민간인통제선과 비무장지대(DMZ)를 연결하는 주요 생태 축으로 침엽수림과 활엽수림, 바위 지대, 수계 등이 잘 발달해 있어 산양이 서식하기 좋은 곳이다.

산양·사향노루센터는 산양을 방사한 후 부착된 무선 발신기를 통해 개체별 이동 경로와 생존 상태를 지속해서 모니터링하기로 했다.

천연기념물인 산양을 복원하기 위해 문화재청의 지원을 받아 양구군이 조성한 산양·사향노루센터는 2007년 개장한 이후 매년 4~8마리의 산양을 방사하고 있다.

천연기념물 및 멸종위기야생생물 Ⅰ급인 산양은 현재 국내에 1000여 마리가 서식 중인 것으로 추정된다.

국내 최대 서식지 중 한 곳인 양구지역의 민통선 일원에 500여 마리의 야생 산양이 서식하고 있다.

세계자연보전연맹(IUCN)이 국제보호동물로 지정한 산양은 주로 해발고도 600~700m, 경사도 30~35도의 바위가 많은 산악지대에서 주로 서식하며 참나무와 찔레, 원추리, 헛개나무, 취나물 등을 주로 먹는다.

수명은 10~15년가량으로, 연 1회 1마리의 새끼를 낳는다.

우리나라의 산양은 200만 년 전 출현한 이후 현재까지 외형적인 변화가 거의 없는 가장 원시적인 종에 속해 ‘살아있는 화석’으로도 불린다.

조재운 양구군 산양·사향노루센터장은 “양구지역은 국내 최대 산양 서식지 중 하나로 우수한 자연환경과 생태적 연결성을 갖추고 있다”라며 “이번 방사가 지역 산양 개체군 강화와 유전적 다양성 증진에 도움이 되길 기대하고 있다”라고 말했다.