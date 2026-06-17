‘참교육’ 글로벌 신드롬…46개국 1위·2110만 시청

동명 웹툰을 원작으로 한 넷플릭스 시리즈 <참교육>이 공개 2주 차에도 전 세계 넷플릭스 이용자들이 가장 많이 본 비영어 쇼로 꼽혔다.

17일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난 8일부터 14일까지 <참교육> 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 2110만으로 비영어 쇼 부문 1위를 차지했다.

지난 5일 공개돼 3일 만에 비영어 쇼 1위를 차지한 데 이어 2주 연속 정상을 지켰다.

국가별로는 한국, 일본, 태국, 튀르키예, 브라질 등 46개국에서 1위에 올랐으며 91개국에서 톱 10에 들었다.

시청수는 비영어 쇼 2위인 <멋진 신세계>의 270만과 비교해 약 8배에 가까운 수치를 나타냈다. 지난주 시청수 640만과 비교하면 3배 이상으로 약 230% 증가했다.

지난 5일 공개된 <참교육>은 10부작으로 교육부 산하에 가상의 기관 ‘교권보호국’(교권국)이 생긴다는 설정에서 출발한다. 이들은 훈육을 명목으로 체벌 이상의 모든 수단을 가용할 수 있는 법적 권한이 있다.

실제 사건·사고를 떠올리게 하는 교육 현장의 문제를 초법적 권력으로 응징하는 판타지적 스토리로 시청자들로부터 ‘사이다’ 같은 대리만족을 느끼게 한다는 평이 많다.

‘비영어 쇼 부문에선 <멋진 신세계>가 2위, <원더풀스>가 8위에 오르며 한국 콘텐츠 총 3편이 톱 10에 올랐다.

영어권 영화 부문에서는 <케이팝 데몬 헌터스>가 52주째 톱 10에 진입했다.