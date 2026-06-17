야밤에 조개잡다 고립된 시민 4명, 드론이 서치라이트로 경로 확보해 구조

야간에 갯벌에서 조개 등 어패류를 잡다가 고립된 시민 4명을 드론이 긴급 출동해 목숨을 구했다.

17일 인천시는 지난 13일 오후 9시 42분쯤 중구 무의도 하나개해수욕장 인근 갯벌에서 조개를 잡던 2명이 갯벌에 고립됐다는 해경의 신고를 받고 드론을 긴급 투입했다고 밝혔다.

투입한 드론은 열화상 카메라와 서치라이트를 탑재했다. 드론을 투입한 지 5분 만에 고립된 2명과 인근에 추가 안전 우려자 2명을 포착했다.

이어 구조자 4명의 위치를 해경에 전달했고, 드론은 탑재된 서치라이트로 구조 경로를 확보했다. 해경 공기부양정이 현장에 도착, 오후 9시 52분쯤 갯벌에 고립된 4명을 모두 구조했다.

인천시는 이번 구조는 올해부터 본격 추진되고 있는 ‘원격탐사기술’과 인공지능(AI) 예측기술을 활용한 ‘스마트 해양빌리지’ 의 성과라고 밝혔다.

스마트 해양빌리지 사업은 드론을 활용해 강화군과 옹진군 등 도서지역 ‘갯벌 안전’과 해양 쓰레기 등을 관리·운반하는 등 종합 해양 행정 시스템이다.

인천시 관계자는 “스마트 해양빌리지는 시민의 생명을 지키고 바다의 미래를 관리하는 새로운 해양행정 체계”이라고 말했다.