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술값 시비에 노래방 업주 살해하려 한 30대···‘자해소동’ 벌이기도

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본문 요약

부산 금정경찰서는 살인미수 혐의로 A씨를 검거했다고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 16일 오후 11시 56분 금정구의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 업주인 B씨를 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨로부터 "범행 당일 B씨를 살해하기 위해 미리 흉기를 챙겨 노래방을 찾아갔다"는 진술을 확보했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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술값 시비에 노래방 업주 살해하려 한 30대···‘자해소동’ 벌이기도

입력 2026.06.17 10:54

수정 2026.06.17 11:08

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  • 김준용 기자

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경찰 마크

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부산 금정경찰서는 지난 16일 오후 11시56분쯤 금정구 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 업주(70대)를 살해하려 한 혐의(살인미수)로 A씨(30대)를 검거했다고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면, 피해자는 복부 등 3곳에 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 약 3주 전 지인들과 함께 해당 노래방을 찾을 당시 ‘돈이 없다’는 이유로 무시당한 것에 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 보고 있다.

경찰 조사에서 A씨는 “업주를 살해하기 위해 흉기를 챙겨 노래방을 찾아갔다”고 진술한 것으로 전해졌다.

A씨는 범행 당시 가게 밖으로 달아나는 B씨를 약 30ｍ가량 뒤쫓기도 했다. 경찰 출동 당시 A씨는 노래방 카운터 안에서 자신의 몸에 흉기를 겨눈 채 약 2시간 동안 대치하다가 검거된 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

경찰 관계자는 “범행 과정에서 주민들에게 공포심을 유발한 만큼 공중협박 혐의를 추가 적용하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

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